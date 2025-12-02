Milan, è stato un novembre quasi perfetto. Allegri e dei risultati... da corto muso: i numeri

Il Milan esce da un mese di novembre quasi perfetto. Allegri compatta e ottiene risultati… da corto muso: i numeri

Il mese di novembre è stato quasi perfetto per il Milan di Massimiliano Allegri, che ha chiuso il periodo in vetta alla classifica, a pari merito con il Napoli. Il bilancio di quattro partite in campionato recita tre vittorie e un solo pareggio, con un solo gol subito. Il cammino è iniziato con una vittoria per 1-0 sulla Roma, seguito da un «amaro» 1-1 a Parma. Il riscatto è arrivato subito dopo la sosta con la doppia vittoria di misura contro Inter e Lazio. Nonostante quel pareggio, il mese è stato fondamentale per la crescita della squadra. I risultati non sono casuali ma il frutto di un lavoro mirato che ha restituito al club un’identità chiara e una mentalità vincente.

La Gazzetta dello Sport evidenzia come questo successo sia pienamente supportato da numeri in netta crescita rispetto alla scorsa stagione.

Milan, sono Dati Significativi: La Forza del “Corto Muso” e della Difesa

I numeri della stagione rossonera sono eloquenti e spiegano la risalita in classifica. Il Milan ha conquistato 28 punti dopo 13 giornate, ben 9 in più rispetto all’annata precedente. La differenza più significativa si riscontra nella fase difensiva: i gol subiti sono solo 9 (erano 16 lo scorso anno), con la squadra che ha messo a referto sette clean sheet, anche grazie al portiere. La striscia positiva in Serie A è di dodici partite senza sconfitta. Nonostante i gol segnati siano «solo» 19 (contro i 21 precedenti), le espressioni che meglio descrivono il successo sono «difesa e corto muso». Allegri ha ridato equilibrio alla difesa, liberando la creatività degli uomini migliori in attacco, ma è la ritrovata mentalità che ha cambiato volto alla squadra.

