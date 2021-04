Milan, a Torino per un attaccante da Champions ma la richiesta è alta e non sarà facile lottare con la pretesa economica e le concorrenti

Milan, a Torino per un attaccante da Champions ma la richiesta è alta e non sarà facile lottare con la pretesa economica e le concorrenti. Parliamo di Andrea Belotti, vecchio pallino della dirigenza gestita da Fassone e Mirabelli. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore in Italia sarebbe seguito da Milan e Roma. Il contratto dell’attaccante è in scadenza nel 2022 e per il momento non avrebbe ancora accettato la proposte di rinnovo del presidente Cairo.

IDEA ROSSONERA- Il club sarebbe pronto a riprovarci, previo accesso alla prossima Champions il Milan, la quale permetterebbe un budget maggiore, banalmente parlando. Il quotidiano parla di un’offerta di circa 25 milioni di euro , ma al momento ci sarebbe ancora distanza con le richieste di Cairo.