Cairo e il Milan, per Belotti situazione ribaltata: giocatore in scadenza

Sono lontani i tempi in cui Urbano Cairo chiedeva 100 milioni di euro per Andrea Belotti. Era il 2017 e il Gallo era un obiettivo dei rossoneri per rinforzare l’attacco.

Ora il Gallo vale molto di meno e sarebbe un alternativa a Ibrahimovic nell’attacco di Stefano Pioli. Inoltre, il giocatore va in scadenza di contratto l’anno prossimo, motivo per cui le richieste del Torino non posso superare i 20-25 milioni.

Il Milan non ha fretta e aspetta al varco. Qualora non ci fosse un accordo, basterà attendere sei mesi per far firmare il giocatore a costo zero.