Milan a Bergamo per la UCL: mercoledì Atalanta impegnata contro la Juve

Il Milan vuole la Champions! Per farlo deve battere la bestia nera Atalanta, che nell’ultimo anno ha umiliato i rossoneri

Il sortilegio continua. 2624 giorni dopo esserne uscito, il Milan non è ancora tornato in Champions. Lo riporta l’edizione de La Repubblica in edicola questa mattina.

Il secondo match-ball sarà domenica in casa dell’Atalanta, che il suo biglietto per la Champions l’ha già intascato e nel frattempo avrà giocato la finale di coppa Italia con la Juventus, ma è squadra notoriamente insaziabile.