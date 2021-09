Alla vigilia del 3° turno di campionato Primavera che vedrà affrontarsi Milan e Roma, ha parlato il tecnico giallorosso De Rossi

Poche ore e si scende in campo. Alle 11:00 il Milan Primavera affronterà la Roma per la terza giornata di campionato. Ieri alla vigilia del match ha parlato ai microfoni di Roma tv, Alberto De Rossi, allenatore giallorosso. Ecco le sue parole:

SUL MILAN – «Abbiamo potuto apprezzare la squadra rossonera in Youth League contro il Liverpool, è una squadra in crescita che ha giocato le partite precedenti da protagonista, bisognerà essere presenti in campo come abbiamo fatto le prime due partite. La Youth League può togliere energie come successe a noi nelle semifinali a Nyon, però adesso è inizio stagione e una partita come quella di Liverpool ti può dare una spinta enorme per giocare al massimo. Questo è quello che ci aspettiamo».



COSA ASPETTARSI – «È una squadra che gioca di impostazione di contropiede, è una squadra molto completa. Ha perso di poco anche se forse immeritatamente e ha finito in crescendo a Liverpool. Ci vorrà la migliore Roma, siamo pronti»