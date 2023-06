Mercato Milan, con l’addio di Maldini cambia tutto per Zaniolo! Le ultime sul futuro dell’attaccante del Galatasaray

Dopo gli addii di Maldini e Massara il Milan potrebbe cambiare i propri obiettivi da inseguire nella finestra di mercato ormai alle porte. Tra questi anche Nicolò Zaniolo.

L’azzurro, oggi in forza al Galatasaray, non sarebbe più un obiettivo concreto dei rossoneri dopo il terremoto in dirigenza. Sull’ex Roma ci sarebbe la Juventus, che potrebbe riportarlo in Italia dopo pochi mesi.