Calciomercato
Mercato Milan, arriva un segnale da Vlahovic? L’intreccio con Kostic e… l’assenza alla cena della Juventus
Mercato Milan, da Vlahovic arriva un messaggio? Dall’intreccio con Kostic all’assenza con la Juventus
Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più un rebus che agita l’ambiente bianconero. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il centravanti serbo classe 2000 si trova a un bivio decisivo: tra poche settimane sarà ufficialmente libero di firmare a parametro zero con un nuovo club per la prossima stagione. Una situazione di estrema fragilità per la Juventus, che rischia di perdere uno dei suoi asset più preziosi senza incassare un euro.
Ad alimentare le speculazioni su un addio imminente è stata la sua clamorosa assenza alla cena di squadra tenutasi ieri sera. All’evento, impreziosito dalla presenza del proprietario John Elkann, l’attaccante non figurava tra i presenti. Mentre la proprietà mandava messaggi motivazionali al gruppo in vista del futuro, il “caso Vlahovic” esplodeva mediaticamente, sollevando dubbi sulla gestione diplomatica di questa fase finale della sua esperienza a Torino.
Mercato Milan, Vlahovic muove passi importanti: l’indizio Kostic
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Milan avrebbe già iniziato a tessere la tela per portare il serbo a San Siro a giugno. I rossoneri avrebbero mosso «passi avanti importanti», sfruttando l’occasione di mercato per regalare ad Allegri un centravanti di livello mondiale senza esborso per il cartellino.
Un indizio significativo in questa direzione arriverebbe da un’altra operazione di mercato: l’acquisto ormai imminente da parte del Milan di Andrej Kostic dal Partizan. Il giovane talento, etichettato da molti come il «nuovo Vlahovic», condivide lo stesso procuratore dell’attuale numero 9 bianconero. Questa sinergia tra la dirigenza milanista e l’entourage del calciatore viene interpretata come un segnale chiaro di un asse privilegiato che potrebbe portare Dusan a vestire il rossonero nella prossima stagione.