Mercato Milan vicino a Ricci: affare in dirittura d’arrivo con il Torino. C’è il dettaglio che scaccia via tutti i dubbi

Mercato Milan, in chiusura l’accordo con il Torino per Samuele Ricci: centrocampista allertato sulle possibili visite mediche

Il calciomercato Milan è sempre più vicino a concludere l’acquisto di Samuele Ricci, centrocampista del Torino. Nelle ultimissime ore, la trattativa tra i club e gli agenti del giocatore ha subito un’accelerazione decisiva, portando l’affare a un passo dalla fumata bianca. La notizia, riportata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, conferma che mancano ormai solo gli ultimi dettagli, principalmente legati a piccoli bonus, e le visite mediche per ufficializzare il passaggio del talentuoso mediano in rossonero.

L’interesse del Milan per Ricci non è una novità. Il club di Via Aldo Rossi segue da tempo le prestazioni del classe 2001, ritenuto un profilo ideale per rinforzare la linea mediana di Stefano Pioli. La sua visione di gioco, la capacità di interdizione e l’abilità nel dettare i ritmi lo rendono un giocatore completo, perfetto per affiancare o alternarsi a elementi come Ismaël Bennacer e Tijjani Reijnders. L’imminente arrivo di Ricci potrebbe garantire al Milan maggiore profondità e qualità nel reparto, fondamentale per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione tra Serie A e Champions League.

Le ultimissime ore sono state cruciali per sbloccare la situazione. Il lavoro congiunto tra la dirigenza del Milan e quella del Torino, unito alla costante mediazione degli agenti di Ricci, ha permesso di superare gli ostacoli residui. Il Torino, dal canto suo, sembra aver ceduto alla volontà del giocatore di compiere un salto di qualità in un grande club, accettando una proposta che si avvicina alle sue richieste iniziali. Sebbene le cifre esatte non siano ancora state divulgate, si parla di un’operazione che prevede una base fissa più una serie di bonus legati a prestazioni e obiettivi, una formula spesso utilizzata nel calciomercato moderno.

Il giocatore, Samuele Ricci, è già stato allertato e si sta preparando per le visite mediche, che dovrebbero svolgersi nei prossimi giorni. Questo è il passaggio formale più importante prima della firma del contratto e dell’annuncio ufficiale. La sua voglia di vestire la maglia rossonera è palpabile e ha spinto per la chiusura dell’operazione. Per il Milan, l’acquisizione di Ricci rappresenta un colpo importante, in linea con la strategia del club di puntare su giovani talenti italiani con margini di crescita elevati.

L’arrivo di Ricci al Milan potrebbe avere ripercussioni significative anche a livello tattico. La sua duttilità gli permette di ricoprire più ruoli a centrocampo, offrendo a Pioli diverse soluzioni. Che si tratti di un mediano davanti alla difesa o di un centrocampista di rottura e impostazione, Ricci ha dimostrato di poter eccellere. La sua aggressività e la capacità di recuperare palloni saranno un valore aggiunto per la squadra, migliorando la fase difensiva del centrocampo e la transizione offensiva. L’ufficialità, come sottolineato da Fabrizio Romano, è questione di ore o al massimo di pochissimi giorni, con i tifosi rossoneri in trepidante attesa di accogliere il loro nuovo centrocampista. L’operazione Ricci è dunque destinata a concludersi positivamente, segnando un altro tassello importante nella costruzione del Milan del futuro.