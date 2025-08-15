Mercato Milan, ufficiale l’arrivo di Athekame: il comunicato del club rossonero. Tutti i dettagli

Mercato Milan, i rossoneri hanno ufficializzato l’arrivo di Athekame dallo Young Boys: il comunicato del club rossonero

Il calciomercato Milan ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di Zachary Christopher Athekame dal BSC Young Boys a titolo definitivo. Il promettente difensore svizzero ha legato il suo futuro ai Rossoneri, firmando un contratto a lungo termine che lo legherà a San Siro fino al 30 giugno 2030. Questa mossa strategica sottolinea l’ambizione del Milan di rafforzare la propria rosa con giovani talenti promettenti sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e dell’Allenatore Massimiliano Allegri.

L’arrivo di Athekame segna un altro passo significativo nella strategia di mercato del Milan, che si concentra su giocatori in grado di garantire un impatto immediato e al contempo un potenziale futuro. Igli Tare, rinomato per il suo acuto occhio per i talenti, sembra aver identificato Athekame come un tassello cruciale nel puzzle difensivo che Allegri sta assemblando. Il Nazionale svizzero U21 dovrebbe aggiungere profondità, versatilità ed energia giovanile alla retroguardia milanista, completando i difensori già presenti.

Nato a Vanløse, Danimarca, il 13 dicembre 2004, il percorso calcistico di Zachary Athekame è iniziato nelle accademie giovanili svizzere di Servette e Meyrin. La sua rapida ascesa lo ha portato a unirsi al Neuchâtel Xamax nel 2022, dove ha fatto il suo debutto da professionista. Durante il suo periodo con il Neuchâtel Xamax, Athekame si è rapidamente affermato come un giocatore chiave, collezionando un impressionante numero di 51 presenze e segnando 2 gol. Le sue prestazioni costanti e il suo evidente talento non sono passate inosservate, portando al suo trasferimento allo Young Boys, una potenza del calcio svizzero.

Allo Young Boys, Athekame ha continuato a impressionare, affinando ulteriormente le sue abilità e acquisendo un’esperienza inestimabile a un livello superiore. Ha collezionato 47 presenze e ha trovato la via della rete una volta, dimostrando la sua capacità di contribuire offensivamente da una posizione difensiva. Il suo periodo in Svizzera lo ha dotato di una forte comprensione del gioco, disciplina tattica e gli attributi fisici necessari per avere successo ai massimi livelli del calcio europeo. La sua crescita è stata attentamente monitorata dai top club, e il Milan ha superato la concorrenza per assicurarsi la sua firma.

La bravura di Athekame si estende oltre il calcio di club, in quanto è anche un membro fondamentale della Nazionale svizzera U21, dimostrando il suo pedigree internazionale e il suo potenziale futuro sulla scena globale. Questa esperienza a livello giovanile internazionale gli sarà senza dubbio utile nella transizione all’esigente ambiente della Serie A e delle competizioni europee con il Milan.

Per la prossima stagione, Zachary Athekame indosserà con orgoglio la maglia rossonera numero 24, un numero intriso di storia milanista. I tifosi saranno ansiosi di vederlo in azione, portando la sua solidità difensiva, il suo atletismo e il suo approccio moderno al gioco sull’iconico campo di San Siro. Il suo arrivo simboleggia il continuo impegno del Milan nella costruzione di una squadra competitiva e sostenibile, capace di lottare per i titoli nazionali e internazionali.

Questo importante trasferimento, confermato dal comunicato ufficiale dell’AC Milan, rafforza la visione del club sotto la guida di Igli Tare e Massimiliano Allegri. L’attenzione rimane sulle acquisizioni strategiche che migliorano la qualità complessiva della squadra e preparano il terreno per un successo duraturo. Il futuro sembra brillante per l’AC Milan con talenti entusiasmanti come Zachary Athekame che si uniscono alle sue fila.