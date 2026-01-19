Calciomercato
Mercato Milan, spunta Tiago Gabriel: dialogo aperto col Lecce, serve questa cifra per portarlo a Milanello
Mercato Milan, c’è anche Tiago Gabriel nella lista di Tare per rafforzare il reparto difensivo: il Lecce chiede almeno 20 milioni di euro
Il Milan non ferma la sua ricerca di forze fresche per la retroguardia. Dopo i nomi di Gila e Coppola, spunta un nuovo profilo direttamente dalla lista dei convocati dell’ultimo avversario a San Siro. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Tiago Gabriel, talentuoso difensore centrale del Lecce.
Mercato Milan, il profilo: un colosso portoghese per Allegri
Il classe 2004 sta attirando l’attenzione delle grandi per personalità e mezzi fisici, diventando un pezzo pregiato della bottega di Corvino:
- La valutazione: Il Lecce non ha intenzione di svendere il suo gioiello. La richiesta dei salentini si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra importante che riflette il potenziale del ragazzo.
- Ostacolo Gennaio: Nonostante l’interesse concreto, un trasferimento immediato appare complicato. È difficile che l’operazione possa concretizzarsi in questa finestra di mercato, sia per l’elevata valutazione, sia per la volontà del Lecce di non privarsi di un titolare a metà stagione.
- Prospettiva Estate: Tiago Gabriel resta un nome caldissimo per giugno. Igli Tare lo considera un profilo ideale per ringiovanire la difesa, seguendo la linea già tracciata con gli innesti di De Winter e Pavlovic.
La strategia di Igli Tare
Il DS rossonero sta lavorando ai fianchi della dirigenza pugliese. L’obiettivo è bloccare il giocatore per l’estate, magari inserendo qualche giovane del Milan Futuro per abbassare la parte cash, replicando il metodo già visto nelle recenti trattative con i club di Serie A.