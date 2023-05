Mercato Milan, spunta Thuram per l’attacco del futuro! Tutti i dettagli e le possibili mosse dei rossoneri

Spunta un nuovo nome per l’attacco del Milan della prossima stagione. Si tratta di Marcus Thuram, figlio d’arte e giocatore che in passato è stato vicino all’Inter.

Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, il francese piace a mezza Europa perchè si tratta di un parametro zero e proprio per questo anche il Milan ci sta pensando concretamente. Ciò che è certo è che Thuram è arrivato a un punto della carriera in cui spera di fare il salto in una big.