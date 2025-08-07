Mercato Milan, il primo nome in caso di uscita di Thiaw è Gila! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Con l’incertezza sul futuro di Malick Thiaw, il calciomercato Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, sta attivamente valutando rinforzi per il proprio reparto difensivo. Come riportato da Pasotto su Gazzetta.it, i primi nomi sul taccuino rossonero per un eventuale sostituto di Thiaw sono quelli di Comuzzo e Leoni, entrambi giovani promettenti del Parma. Tuttavia, un’alternativa interessante che sta emergendo è quella di Mario Gila della Lazio.

Comuzzo e Leoni: Giovani Promesse dal Parma

Il Milan ha da tempo dimostrato una propensione a investire su giovani talenti con un alto potenziale di crescita, e i profili di Comuzzoe Leoni si inseriscono perfettamente in questa filosofia. Comuzzo, difensore centrale classe 2005, e Giovanni Leoni sono considerati tra i difensori più promettenti del calcio italiano. La loro giovane età, unita a solide prospettive di sviluppo, li rende particolarmente attraenti per un club come il Milan che punta a costruire una squadra competitivanel lungo periodo. L’eventuale acquisizione di uno o entrambi i giocatori rappresenterebbe un investimento strategico per il futuro della retroguardia milanista, fornendo ad Allegri opzioni fresche e dinamiche.

Mario Gila: L’Opzione dalla Lazio

Oltre ai due talenti del Parma, il nome di Mario Gila sta guadagnando terreno nelle discussioni interne al Milan. Il difensore spagnolo, classe 2000, attualmente in forza alla Lazio, offre un profilo leggermente diverso. Seppur ancora giovane, Gila ha già accumulato esperienza nel calcio professionistico, anche a livello internazionale con il Real Madrid Castilla e le giovanili della Spagna. La sua capacità di adattamento e la sua esperienza potrebbero renderlo una soluzione più pronta all’uso rispetto ai giovanissimi del Parma, fornendo ad Allegri una sicurezza immediata nel reparto arretrato. Il Milan, sotto la guida di Igli Tare, che ben conosce l’ambiente laziale, potrebbe avere un vantaggio significativo nell’approccio per il giocatore.

Le Mosse di Tare e Allegri

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore segna una nuova era per il Milan. Tare, noto per la sua abilità nel reperire talenti e nel condurre negoziati complessi, avrà il compito di ottimizzare le risorse e di portare a Milanello i giocatori più adatti al progetto tecnico. Allegri, dal canto suo, cercherà di plasmare una difesa solida e affidabile, elemento chiave delle sue squadre. La scelta tra Comuzzo, Leoni e Giladipenderà da molteplici fattori, inclusa la valutazione economica, la disponibilità dei club e le preferenze tecniche del nuovo tecnico.

In sintesi, il mercato difensivo del Milan si preannuncia vivace. Con l’incognita Thiaw, il club rossonero è determinato a trovare il profilo giusto per rinforzare la sua retroguardia, puntando su giovani promettenti o su opzioni già rodate, il tutto nell’ottica di costruire un Milan competitivo per la prossima stagione e oltre.