Mercato Milan, Furlani e Ibrahimovic avvisati: mega offerta per il top player e scenario inaspettato

Mercato Milan, negli ultimi giorni Theo Hernandez ha ricevuto una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita: la priorità resta il rinnovo coi rossoneri

Intervenuto sul proprio profilo di X, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito un importante aggiornamento sul futuro di Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «Theo Hernandez ha ricevuto un’offerta altissima da un club saudita per la prossima stagione, ma la sua priorità resta il Milan, anche se non c’è ancora un accordo per il rinnovo (contratto in scadenza nel 2026)».