Mercato Milan, Tare e i contatti con l’agente Ristic: si parla del giovane Kostic ma anche… di Vlahovic. Ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, Tare continua il pressing per Kostic, ma con l’agente si è parlato anche di Dusan Vlahovic

Con Santiago Gimenez fermo ai box da fine ottobre per il problema alla caviglia, il Milan ha deciso di correre ai ripari nel mercato di gennaio puntando su Niclas Fullkrug. L’attaccante tedesco ha avuto un impatto immediato, culminato nel gol vittoria contro il Lecce che ha messo in luce tutta la sua fisicità e cattiveria agonistica. Per i rossoneri era fondamentale inserire un centravanti con queste caratteristiche da area di rigore, e se il rendimento dovesse confermarsi su questi livelli, il club potrebbe seriamente considerare il riscatto a titolo definitivo: «Al momento va bene così e se Fullkrug continuerà per questa strada, anche il riscatto si fa possibile».

L’obiettivo della dirigenza rossonera rimane comunque quello di assicurarsi un nuovo “attaccante del futuro” per la prossima estate. Il nome in cima alla lista di Igli Tare è quello di Dusan Vlahovic, un profilo che gode della stima incondizionata del tecnico: «Allegri spingerà sicuramente tanto per portarlo in rossonero».

Mercato Milan, contatti avviati per il colpaccio a zero

Il centravanti serbo non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Juventus, scenario che permetterebbe al Milan di tentare l’affondo a parametro zero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo Tare è già in contatto con il procuratore del giocatore, Darko Ristic. Sebbene i colloqui attuali siano nati per discutere del giovane Kostic del Partizan, il discorso si è inevitabilmente spostato sulla punta bianconera: «Si è parlato anche dell’attaccante della Juventus». Il piano di Massimiliano Allegri è chiaro: affiancare a un veterano come Fullkrug un top player mondiale come Vlahovic per riportare il Milan ai vertici della Champions League.

