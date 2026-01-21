Mercato Milan, c’è ancora distanza per Kostic: priorità del giocatore chiara. La situazione. Segui le ultimissime

Il Milan è scatenato sul mercato dei giovani talenti. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, la dirigenza di via Aldo Rossi sta lavorando intensamente per assicurarsi le prestazioni di Andrej Kostic, giovanissimo attaccante classe 2007 in forza al Partizan Belgrado. Il ragazzo, un talento montenegrino dotato di grande velocità e tecnica individuale, è finito nel mirino dei rossoneri per rinforzare il progetto Milan Futuro, con l’obiettivo di portarlo gradualmente in prima squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Braccio di ferro tra Igli Tare e il Partizan

L’operazione è condotta in prima persona dal nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, Igli Tare. Il dirigente albanese, noto per la sua incredibile capacità di scovare promesse nei Balcani e per la sua lunga esperienza nel calciomercato internazionale, sta cercando di limare le distanze con il club serbo. Al momento, tuttavia, la fumata bianca non è ancora dietro l’angolo. Il Partizan valuta il suo gioiellino circa 10 milioni di euro, mentre la proposta del club meneghino si attesta sui 5 milioni.

Igli Tare punta sulla volontà ferrea di Andrej Kostic, che avrebbe già espresso il desiderio di trasferirsi a Milano per iniziare la sua avventura nel calcio che conta. Nonostante la concorrenza di un club tedesco pronto a inserirsi nella trattativa, la priorità della punta montenegrina resta solo e soltanto il Milan.

Il piano di Massimiliano Allegri per il futuro

Sebbene il calciatore verrebbe inizialmente aggregato alla formazione Under 23, Massimiliano Allegri osserva con estremo interesse l’evolversi della situazione. Il tecnico livornese, plurititolato allenatore famoso per la sua gestione pragmatica dei giovani e per la capacità di lanciare nuovi talenti nei momenti decisivi della stagione, potrebbe rappresentare la guida ideale per la crescita di Kostic.

La strategia dei rossoneri è chiara: costruire una base solida di giovani promesse da affiancare ai campioni già presenti in rosa. La trattativa prosegue e i tifosi del Diavolo sperano che la mediazione di Tare possa abbattere il muro economico alzato dal Partizan. La distanza tra domanda e offerta resta il nodo principale, ma il Milan non ha intenzione di mollare la presa su uno dei profili più interessanti del panorama europeo.