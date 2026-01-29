Mercato Milan, Tare a lavoro: il piano tra Dragusin e Gila. Questa la situazione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è il protagonista assoluto di queste ultime ore di mercato invernale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport (fonte originale), la strategia del club di via Aldo Rossi è chiara: una vera e propria staffetta difensiva per blindare la porta rossonera. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente esperto e profondo conoscitore del mercato internazionale, sta lavorando freneticamente su due tavoli paralleli per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri.

Dragusin: il rinforzo immediato per la difesa di Allegri

L’obiettivo numero uno per l’immediato è Radu Dragusin, il potente difensore centrale rumeno del Tottenham, noto per la sua forza fisica straripante e l’abilità nel corpo a corpo. Igli Tare sta cercando di riportare in Italia l’ex Genoa per metterlo subito a disposizione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico pragmatico che fa della solidità difensiva il suo mantra principale.

Il Diavolo spinge per un prestito secco di cinque mesi o, al massimo, con un diritto di riscatto. La trattativa con gli Spurs resta però complessa: il club inglese preferirebbe inserire l’obbligo di riscatto, una formula che i rossonerivorrebbero evitare per mantenere flessibilità finanziaria in vista dell’estate.

Mario Gila: l’investimento per il futuro del Diavolo

Se Dragusin rappresenta l’emergenza, il nome per il futuro è già scritto: si tratta di Mario Gila, lo scattante difensore spagnolo della Lazio, cresciuto nella “Cantera” del Real Madrid e distintosi per rapidità e senso della posizione. I contatti tra Tare e il club biancoceleste sono già stati avviati per concludere l’affare a giugno.

L’operazione per portare lo spagnolo a Milanello ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa presenta un retroscena burocratico non indifferente: il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore, un dettaglio che complica le richieste economiche della Lazio. Igli Tare, sfruttando i suoi ottimi trascorsi a Roma, sta cercando di limare le cifre per regalare a Massimiliano Allegri un reparto arretrato giovane e di respiro internazionale.

I rossoneri sono pronti a cambiare pelle: tra l’usato sicuro e i giovani talenti, il Milan targato Allegri-Tare vuole tornare a dominare l’area di rigore.