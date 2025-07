Mercato Milan, Estupinan ma non solo: Tare tiene in caldo due importanti alternative. I nomi

Mercato Milan, Estupinan il preferito a sinistra ma Tare tiene in caldo anche due importanti alternative: i nomi sul taccuino

Il Milan è in fermento sul mercato, con la priorità assoluta di trovare un terzino sinistro che possa degnamente rimpiazzare Theo Hernandez. La cessione del talentuoso francese era nell’aria da tempo, ma il club rossonero sembra essersi fatto cogliere parzialmente impreparato, non avendo individuato con largo anticipo un’alternativa di pari livello per il tecnico Massimiliano Allegri. A pochi giorni dalla partenza per la tournée in Asia e Oceania, la situazione sulle fasce difensive appare piuttosto scoperta, generando una certa preoccupazione tra i tifosi e addetti ai lavori.

La ricerca si è intensificata negli ultimi giorni, anche a causa di un’occasione sfumata: il Milan aveva messo gli occhi su Archie Brown, giovane promessa che però è stato soffiato dai rossoneri dal Fenerbahce. Un’opportunità persa che ha spinto la dirigenza a stringere i tempi e a focalizzarsi su altri profili.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, il nome che sembra essere in netto vantaggio nella lista dei desideri rossoneri è quello di Pervis Estupiñán. Il terzino ecuadoriano, classe 1998, attualmente in forza al Brighton, sta vivendo una situazione particolare in Inghilterra. L’arrivo di Maxim De Cuyper sulla sua stessa fascia ha ridotto il suo spazio in squadra, spingendolo a cercare nuove sfide per alzare l’asticella della sua carriera. Estupiñán ha già espresso il suo gradimento per il calciomercato Milan, un segnale importante che apre la strada a una possibile trattativa. Il suo potente agente, Jorge Mendes, noto per le sue abilità nel concludere affari complessi, è già al lavoro per facilitare l’operazione e portare il calciatore a Milanello. La combinazione del desiderio del giocatore e l’influenza del suo agente potrebbero rivelarsi decisive.

Oltre a Estupiñán, la “rosea” menziona altri due nomi, seppur in una posizione più defilata e meno prioritaria. Il primo è quello di Nathaniel Brown, un promettente classe 2003 dell’Eintracht Francoforte. Il giovane tedesco rappresenta un profilo interessante per il futuro, ma potrebbe necessitare di un periodo di adattamento al calcio italiano e alle richieste di un club come il Milan. La sua giovane età suggerisce un investimento a lungo termine, ma l’urgenza di Allegri potrebbe far propendere per un profilo più pronto.

Il secondo nome è Miguel Gutiérrez, terzino del Girona. Nonostante le sue qualità indubbie, il Milan non si è ancora mosso con decisione per il suo acquisto. Questa mancanza di iniziativa suggerisce che il club stia valutando altre opzioni con maggiore convinzione, o che ci siano ostacoli economici o di strategia che frenano un affondo.

In sintesi, la ricerca del nuovo terzino sinistro è una delle priorità assolute del Milan in questa finestra di calciomercato. Con la partenza imminente per la tournée e la necessità di rinforzare le fasce, la dirigenza è chiamata a stringere i tempi. Pervis Estupiñán appare al momento la scelta più concreta e gradita, ma il Milan dovrà agire rapidamente per evitare ulteriori sorprese e assicurare a Massimiliano Allegri i rinforzi necessari per la prossima stagione.