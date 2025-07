Estupinan Milan, spunta la promessa del Brighton al terzino! Mendes in azione, i rossoneri hanno questa convinzione

Estupinan Milan, promessa del Brighton al terzino che spinge per approdare in rossonero: Jorge Mendes al lavoro

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi di scena e trattative intricate, e una delle saghe più interessanti degli ultimi giorni riguarda il futuro di Pervis Estupiñán, talentuoso terzino sinistro del Brighton. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama del calciomercato, il club inglese ha dato la sua parola all’agente del giocatore, Jorge Mendes: di fronte a un’offerta congrua, Estupiñán sarà libero di partire. Questa apertura rappresenta un’opportunità cruciale per il calciomercato Milan, che da tempo monitora il laterale ecuadoriano.

La Volontà del Giocatore: Destinazione Italia

Il fattore determinante in questa trattativa sembra essere la ferma volontà di Estupiñán. Nonostante altre proposte allettanti sul tavolo, il giocatore spinge con decisione per un trasferimento in Italia, in particolare al Milan. Questo desiderio è stato espresso chiaramente dal calciatore al Brighton in diversi dialoghi, sottolineando la sua forte propensione a intraprendere una nuova esperienza all’estero e, nello specifico, nel campionato italiano. La sua determinazione potrebbe rivelarsi una carta vincente per i rossoneri, capaci di abbassare le pretese economiche del Brighton.

Le Difficoltà Economiche e il Ruolo di Jorge Mendes

Il principale nodo da sciogliere riguarda la valutazione del Brighton. Il club inglese, notoriamente duro a trattare sul mercato, valuta Estupiñán intorno ai 30 milioni di euro. Il Milan, dal canto suo, non intende superare la soglia dei 20 milioni di euro, consapevole della forte spinta del giocatore verso Milano e del fatto che Estupiñán stesso sta contribuendo a esercitare pressione per facilitare la trattativa.

Qui entra in gioco la figura di Jorge Mendes, uno degli agenti più potenti e influenti del calcio mondiale. Mendes, che vanta un’ottima relazione con il Milan e in passato ha curato numerosi trasferimenti di alto profilo, è al lavoro per trovare un punto d’incontro tra le richieste del Brighton e l’offerta del club rossonero. La sua capacità di mediazione sarà fondamentale per sbloccare l’impasse e avvicinare le parti. L’agente sa bene che il desiderio del calciatore è una leva importante, e cercherà di sfruttarla al massimo per concretizzare il trasferimento.

Le Implicazioni per il Milan e il Brighton

Per il Milan, l’arrivo di Estupiñán rappresenterebbe un rinforzo significativo per la fascia sinistra, portando qualità, esperienza e una spinta offensiva importante. Il club rossonero è alla ricerca di un profilo che possa garantire sia solidità difensiva che capacità di proiezione in avanti, e l’ecuadoriano risponde perfettamente a queste caratteristiche.

Il Brighton, invece, pur riconoscendo l’importanza del giocatore, sembra aver accettato la sua volontà di cambiare aria. Le “Seagulls” sono un club che si muove con intelligente sul mercato, acquistando a prezzi contenuti e rivendendo a cifre ben più elevate. La cessione di Estupiñán, seppur dolorosa sotto il profilo tecnico, rientrerebbe in questa strategia di valorizzazione dei propri asset. Resta da vedere se Mendes riuscirà a trovare la formula giusta per accontentare tutte le parti, permettendo a Estupiñán di realizzare il suo sogno di giocare in Serie A con la maglia del Milan.