Mercato Milan, Allegri ha già dato l’ok! Trattativa avanzata e prossime ore decisive

Mercato Milan, Massimiliano Allegri ha già dato l’ok al possibile arrivo di Estupinan, terzino sinistro del Brighton: prossime ore decisive

Il calciomercato Milan intensifica la sua campagna acquisti estiva e punta con decisione su Pervis Estupiñán, terzino sinistro del Brighton. Le ultime indiscrezioni di mercato, riportate dal noto esperto Matteo Moretto, confermano un’offerta ufficiale da parte dei rossoneri per il talentuoso laterale ecuadoriano, sebbene la strada per un accordo sia ancora in salita.

L’Offerta Rossonera: 12-13 Milioni di Euro la Base Fissa

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il Milan ha presentato al Brighton un’offerta con una base fissa di 12-13 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Estupiñán. Questa cifra rappresenta il primo vero approccio concreto del club di Via Aldo Rossi per il difensore. Nonostante l’offerta sia significativa, il Brighton sembra intenzionato a chiedere di più per il suo giocatore, ritenendo la valutazione rossonera ancora insufficiente. Tuttavia, le fonti vicine alla trattativa suggeriscono che la richiesta dei “Seagulls” non si avvicini assolutamente ai 30 milioni di euro ipotizzati da alcuni, ma sia invece molto più contenuta.

La Volontà del Calciatore e l’Apprezzamento di Massimiliano Allegri

La dirigenza rossonera, guidata da Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio, nutre un forte ottimismo riguardo alla possibilità di raggiungere un’intesa nei prossimi giorni. Parte di questo ottimismo deriva dalla volontà del calciatore stesso, che sarebbe molto attratto dalla prospettiva di vestire la maglia del Milan e di misurarsi nel campionato italiano. Estupiñán, classe 1998, è reduce da stagioni importanti in Premier League con il Brighton, dove ha dimostrato doti tecniche e fisiche di altissimo livello.

Proprio queste caratteristiche hanno catturato l’attenzione di Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico del Milan, che vede in Estupiñán il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra. La sua capacità di abbinare solidità difensiva a un’ottima spinta offensiva, con cross precisi e incursioni pericolose, lo rende un obiettivo primario per la strategia tattica di Allegri. Il tecnico, infatti, apprezza moltissimo le sue qualità atletiche e la sua versatilità, ritenendolo un tassello fondamentale per il nuovo assetto rossonero.

Negoziati in Corso: La Sponda dell’Agente Jorge Mendes

La trattativa è ora in una fase cruciale, con i club impegnati a limare la distanza tra domanda e offerta. Il Milan sta lavorando alacremente per formulare una proposta che possa soddisfare le richieste del Brighton, senza però sbilanciarsi eccessivamente dal punto di vista economico. Un ruolo chiave in questa fase potrebbe essere giocato dall’agente del calciatore, Jorge Mendes, noto per la sua capacità di sbloccare situazioni complesse di mercato e di trovare soluzioni vantaggiose per tutte le parti coinvolte. La spinta del giocatore verso Milano e l’influenza del suo agente potrebbero rivelarsi decisive per il buon esito dell’operazione.

Il Milan spera di chiudere l’affare rapidamente per mettere a disposizione di Allegri un elemento di qualità in un ruolo cruciale, considerando anche le esigenze di un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe. Estupiñán, con la sua esperienza internazionale (avendo anche vinto un’Europa League con il Villarreal), porterebbe un contributo significativo alla difesa rossonera e alla fase di costruzione del gioco.

Riuscirà il Milan a superare l’ostacolo Brighton e a portare Pervis Estupiñán a San Siro? Le prossime ore saranno decisive per capire l’evoluzione di questa interessante trattativa di mercato.