Calciomercato Milan, Tare rompe gli indugi per Estupinan: prima offerta inviata e piano ben preciso. Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan ha mosso i primi passi concreti per assicurarsi le prestazioni di Pervis Estupiñán. Il club rossonero ha infatti presentato una prima offerta ufficiale al Brighton per il terzino sinistro ecuadoriano.

Questa mossa segna l’inizio di una trattativa che, al momento, si trova in una fase iniziale. Il Milan, alla ricerca di un rinforzo di qualità sulla corsia mancina, ha individuato in Estupiñán un profilo ideale per caratteristiche e esperienza. Il giocatore, classe 1998, si è distinto in Premier League con il Brighton per la sua spinta offensiva e le sue capacità difensive, attirando l’attenzione di diversi top club europei, tra cui anche il Manchester United.

La partenza di Theo Hernandez ha reso prioritario per il Milan l’acquisto di un nuovo titolare sulla fascia sinistra. Estupiñán, forte di un contratto con il Brighton fino al 2026, viene valutato dal club inglese attorno ai 20-30 milioni di euro, anche se alcune fonti indicano una richiesta superiore. L’arrivo di Maxim De Cuyper al Brighton potrebbe aver aperto uno spiraglio per la sua cessione, con il giocatore stesso che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe aperto a una nuova sfida.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli economici dell’offerta presentata dal Milan, ma è chiaro che le due società dovranno lavorare per trovare un punto d’incontro. La trattativa è ancora tutta da definire, ma la volontà del Milan di agire concretamente per Estupiñán è un segnale forte delle sue intenzioni sul mercato.