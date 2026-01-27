Mercato Milan, i rossoneri puntano forte su un giovane talento del Bayern Monaco: ecco di chi si tratta

Mercato Milan, i rossoneri puntano gli occhi su un giovane talento del Bayern Monaco: l’affare può decollare. I dettagli

Il Milan continua la sua linea verde per rinforzare la difesa. Dopo aver blindato il giovane senegalese El Hadj Malick Cissé, la dirigenza di via Aldo Rossi ha messo nel mirino un altro profilo di grande prospettiva: Ljubo Puljic. Si tratta di un difensore centrale croato, nato nel 2007, attualmente in forza alla seconda squadra del Bayern Monaco. Il giocatore, alto ben 194 cm, è un difensore moderno, dotato di un ottimo piede sinistro e di una fisicità dominante che lo ha reso uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

Mercato Milan, occasione a parametro zero e concorrenza europea

L’interesse del Milan è dettato anche da una ghiotta opportunità di mercato: Puljic ha il contratto in scadenza a giugno 2026, il che lo rende un obiettivo appetibile per molti top club. Tuttavia, il Diavolo sembra essere in forte pressing per bruciare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni del ragazzo già per la prossima stagione. Il club rossonero vede in lui il profilo ideale da inserire nel progetto Milan Futuro guidato da Massimo Oddo, per farlo crescere gradualmente sotto l’occhio vigile di Massimiliano Allegri.

L’operazione rientra nel piano di rinnovamento generazionale voluto dal ds Igli Tare e dall’ad Furlani. «Il club è sulle tracce di Puljic per provare a chiudere un altro colpo in prospettiva» confermano le ultime indiscrezioni. Nonostante la corte di diverse squadre europee, il Milan sta cercando di far leva sul progetto sportivo e sulla possibilità di un rapido inserimento nelle rotazioni della prima squadra. Se l’affare dovesse andare in porto, la difesa del futuro rossonero potrebbe contare su una coppia di giovani giganti di assoluto valore.

