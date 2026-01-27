Mercato Milan, contatto Furlani-Lotito per l’ingaggio di Gila: l’affare si fa ora o in estate? Ecco la risposta

Mercato Milan, i rossoneri puntano su Gila e Furlani avvia i contatti con Claudio Lotito: ecco tutti i dettagli

Il Milan non si ferma al presente. Nonostante la rincorsa Scudetto e l’obiettivo Champions League, la dirigenza di via Aldo Rossi sta già pianificando le mosse per la prossima annata. L’obiettivo dichiarato è quello di allargare la rosa per competere su più fronti, aumentando la qualità complessiva. In questo contesto, il nome caldo è quello di Mario Gila, difensore classe 2000 che si sta mettendo in luce con la maglia della Lazio.

Mercato Milan, trattativa estiva da 20 milioni: l’incastro con il Real Madrid

Secondo il Corriere della Sera, l’ad Giorgio Furlani ha già avviato i contatti con Claudio Lotito. Sebbene Massimiliano Allegri gradirebbe l’innesto immediato, l’operazione è impostata per l’estate. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra su cui pesa una clausola particolare: il 50% della futura rivendita spetterà infatti al Real Madrid, che aveva ceduto lo spagnolo ai biancocelesti nel 2022.

Il contratto di Gila scade nel 2027 e, senza un rinnovo all’orizzonte, la Lazio si troverà nella posizione di doverlo cedere per non rischiare di perderlo a parametro zero. «Almeno un rinforzo dovrà arrivare in difesa» si legge nelle indiscrezioni di mercato, e lo spagnolo sembra il profilo ideale per la visione di Igli Tare e le necessità tattiche di Allegri. Il muro laziale opposto da Lotito e Sarri sembra reggere per gennaio, ma i ponti per giugno sono già stati gettati.

