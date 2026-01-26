Calciomercato Milan, Tare beffa l’Inter: sorpasso per Gila, cifre e dettagli dell’operazione con la Lazio

Calciomercato Milan, Igli Tare ha effettuato il sorpasso all’Inter per Mario Gila: trattativa serrata con la Lazio. I dettagli

Il futuro della difesa del Milan si tinge di rossonero e spagnolo. Mentre i riflettori sono puntati sulla volata Champions, Igli Tare sta lavorando nell’ombra per regalare a Massimiliano Allegri il rinforzo ideale per l’estate 2026: Mario Gila. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la situazione in casa Lazio è precipitata, aprendo un’autostrada verso Milanello per il centrale classe 2000.

Calciomercato Milan, la rottura con Lotito: «Gila non rinnova»

Le nubi grigie sopra Formello si sono trasformate in tempesta. Mario Gila ha preso una posizione netta che mette la Lazio con le spalle al muro:

No al prolungamento: Il difensore ha comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2027 . Una mossa che costringe Lotito a valutare la cessione immediata per evitare di perdere forza contrattuale nei prossimi mesi.

Il difensore ha comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel . Una mossa che costringe Lotito a valutare la cessione immediata per evitare di perdere forza contrattuale nei prossimi mesi. Scenario estivo: Sebbene un addio negli ultimissimi giorni di gennaio sia complesso, la cessione a giugno è ormai inevitabile. Il Milan, però, sta cercando di anticipare i tempi con una strategia “sotterranea”.

La strategia di Igli Tare e il duello con l’Inter

Dietro l’assalto milanista c’è la firma pesante di Igli Tare. Il DS albanese, che portò Gila in Italia dal Real Madrid Castilla nel 2022, è il grande sponsor dell’operazione.

Sorpasso sui cugini: L’ Inter vantava un canale preferenziale tramite l’agente di Lautaro Martinez, ma nelle ultime 48 ore il Milan ha guadagnato terreno prezioso. Tare sta sfruttando il rapporto privilegiato con il giocatore per bloccarlo subito, beffando Marotta.

L’ vantava un canale preferenziale tramite l’agente di Lautaro Martinez, ma nelle ultime 48 ore il Milan ha guadagnato terreno prezioso. Tare sta sfruttando il rapporto privilegiato con il giocatore per bloccarlo subito, beffando Marotta. L’incontro segreto: Voci di corridoio parlano di contatti avanzati tra Furlani e l’entourage dello spagnolo. La richiesta della Lazio oscilla tra i 16 e i 20 milioni di euro, mentre il Milan punta a chiudere intorno agli 11-12 milioni più bonus, facendo leva sulla volontà di Gila.

Il nodo Real Madrid: la clausola del 50%

Resta però un ostacolo economico non indifferente: la clausola del 50% sulla futura rivendita in favore del Real Madrid.

Questo obbliga la Lazio a non fare sconti eccessivi per non veder svanire il proprio incasso. Tuttavia, il Milan gode di un ottimo rapporto con le “Merengues” (come dimostrato dall’affare Jiménez) e potrebbe mediare per sbloccare la situazione, magari inserendo una prelazione su qualche giovane talento rossonero in direzione Madrid.