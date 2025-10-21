Mercato Milan, Suzuki prima opzione per il post Maignan! I rossoneri monitorano il portiere del Parma: tutti i dettagli tra prezzo e concorrenza

Mercato Milan, la prima opzione per il post Maignan resta Suzuki del Parma: i rossoneri lo monitorano da vicino. Concorrenza del Chelsea

Tuttosport in edicola stamattina apre con un titolo significativo sulle strategie future del mercato Milan: “Suzuki strega Moncada, ma il Chelsea fa sul serio”. La prospettiva di un addio di Mike Maignan a fine stagione si fa sempre più concreta, con la trattativa per il rinnovo bloccata da mesi. Per questo, il Diavolo deve attivarsi per individuare un nuovo portiere titolare.

Tra i profili che i dirigenti Rossoneri seguono con maggiore attenzione spicca il nome di Zion Suzuki, estremo difensore attualmente in forza al Parma.

Mercato Milan, Suzuki primo nome per la porta

Il portiere giapponese ha impressionato molto la dirigenza Milanista. La sua crescita è monitorata così attentamente che uno scout del Milan era presente a Marassi in occasione di Genoa-Parma. In quel match, terminato a reti inviolate, Suzuki è stato il grande protagonista assoluto, esibendo ben quattro parate prodigiose e, soprattutto, neutralizzando il calcio di rigore calciato da Cornet al 95′.

Le sue performance non sono passate inosservate. Sul portiere non c’è solo l’interesse del Milan: il Chelsea, in particolare, avrebbe messo gli occhi su di lui. Un anno fa, Suzuki è stato acquistato dal Parma per 8 milioni di euro, ma oggi il suo valore di mercato è già almeno triplicato. La corsa per assicurarsi il giovane talento è ufficialmente aperta.