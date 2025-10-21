Calciomercato Milan, Moncada stregato da quel profilo! Può essere lui l’erede di Maignan, spunta il retroscena

Calciomercato Milan, i rossoneri stregati da Suzuki del Parma: il portiere può essere l’erede di Maignan in caso di addio

Tuttosport in edicola stamattina titola in modo significativo sul futuro della porta Rossonera: “Suzuki strega Moncada, ma il Chelsea fa sul serio”. Con l’addio sempre più probabile a fine stagione di Mike Maignan (la trattativa per il rinnovo è ormai ferma da mesi), il Diavolo si sta guardando intorno perché dovrà prendere un nuovo portiere titolare di assoluto livello.

Tra i nomi che vengono seguiti con maggiore interesse dai dirigenti Rossoneri c’è sicuramente Zion Suzuki, estremo difensore del Parma.

Calciomercato Milan, Suzuki erede di Maignan?

Il portiere giapponese piace moltissimo e viene tenuto d’occhio attentamente dal calciomercato Milan, tanto che uno scout Milanista era presente qualche giorno fa a Marassi per vederlo da vicino in Genoa-Parma. In quella partita, terminata 0-0, il giovane Suzuki è stato grande protagonista con almeno quattro parate prodigiose, oltre ad aver neutralizzato il calcio di rigore calciato da Cornet al 95′. Una prestazione che ha confermato il suo talento purissimo.

Ovviamente, sul portiere non c’è solo l’interesse del Milan. Il Chelsea, in particolare, avrebbe messo gli occhi su Suzuki. Il giocatore, che un anno fa è stato pagato 8 milioni di euro dal Parma, ora vede la sua valutazione triplicata, attestandosi su cifre ben superiori. La concorrenza inglese rende la missione del Milan più complessa ma non impossibile. La sfida per il futuro tra i pali del Diavolo è lanciata.