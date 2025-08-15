Mercato Milan, clamorosa suggestione Sorloth! Dalla Spagna l’alternativa ad Hojlund? L’indiscrezione

Mercato Milan, spunta la clamorosa suggestione legata a Sorloth, attaccante in uscita dall’Atletico Madrid: le ultime

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, continua a lavorare incessantemente per rinforzare il reparto offensivo. Sebbene Rasmus Hojlund rimanga il grande obiettivo, con segnali di apertura da parte del giocatore e del suo entourage, la trattativa con il Manchester United si preannuncia complessa per le cifre finali. La concorrenza del Borussia Dortmund aggiunge un ulteriore ostacolo, spingendo il Milan a valutare attentamente alternative di livello.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a Casa Milan si stanno esplorando diverse strade parallele per assicurarsi un attaccante di spessore. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, e che sta guadagnando sempre più terreno nelle preferenze della dirigenza rossonera, c’è quello di Alexander Sorloth. L’attaccante norvegese, in uscita dall’Atletico Madrid, rappresenta un’opzione estremamente interessante per diverse ragioni.

Sorloth, con la sua imponente stazza fisica e la capacità di giocare sia come punta centrale che come seconda punta, offrirebbe ad Allegri una varietà tattica significativa. La sua esperienza in diversi campionati europei, inclusa la Liga e la Bundesliga, testimonia una certa versatilità e adattabilità a contesti diversi. Dopo un periodo di alti e bassi all’Atletico Madrid, l’attaccante norvegese è desideroso di ritrovare la continuità di gioco e il ruolo da protagonista che gli permetterebbero di esprimere al meglio il suo potenziale. Questo desiderio di riscatto potrebbe trasformarsi in un ulteriore stimolo per il Milan, che cerca giocatori motivati e pronti a dare il massimo per la maglia rossonera.

Le condizioni economiche dell’operazione Sorloth sembrano essere più accessibili rispetto a quelle di Hojlund. L’Atletico Madrid, infatti, non considera il norvegese un elemento incedibile e sarebbe disposto a trattare per una sua cessione, sia a titolo definitivo che, in determinate circostanze, in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Questa flessibilità da parte del club spagnolo si sposa perfettamente con la strategia del calciomercato Milan di Tare, che mira a concludere affari vantaggiosi senza gravare eccessivamente sul bilancio.

La capacità di Sorloth di segnare con regolarità, unita alla sua fisicità che lo rende un punto di riferimento importante per la squadra, lo rende un profilo ideale per il calcio italiano. Potrebbe non solo garantire gol, ma anche aprire spazi per i compagni e fornire un valido supporto nel gioco aereo. La sua duttilità tattica consentirebbe ad Allegri di adottare diverse soluzioni offensive, a seconda delle esigenze della partita e dell’avversario.

Mentre le trattative per Hojlund proseguono con una certa lentezza, il Milan intensifica i contatti per Sorloth. L’obiettivo è portare un nuovo attaccante a Milano prima della sfida di Serie A contro la Cremonese, e il nome del norvegese sta diventando una priorità concreta. Sarà interessante vedere se Igli Tare riuscirà a chiudere l’affare, portando a San Siro un attaccante in grado di garantire peso offensivo e gol per la nuova stagione del Milan.