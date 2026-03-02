Mercato Milan, Serafini: «Il problema del centravanti c’è da anni…». Segui tutti gli aggiramenti sui rossoneri

Il futuro del club di via Aldo Rossi si costruisce attraverso una pianificazione attenta e mirata. In merito alle strategie di calciomercato per le sessioni invernale ed estiva, Luca Serafini, celebre giornalista sportivo e opinionista noto per la sua profonda conoscenza dell’ambiente rossonero, ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di time2play.com. Le sue parole offrono uno spaccato interessante su come il Diavolo intende rinforzarsi per tornare a dominare in Italia e in Europa.

La visione di Luca Serafini sulle strategie rossonere

Secondo Serafini, la dirigenza è chiamata a un lavoro certosino.

PAROLE – «Il centravanti è un problema che il Milan ha da anni, ma non lo potevamo risolvere a gennaio. Da Ibrahimović, passando per Giroud, sono state trovate nel tempo soluzioni temporanee. Un anno fa è stato preso Gimenez, un attaccante sul quale però non si è scelto di puntare fino in fondo. Se investi su un profilo, poi devi difenderlo e sostenerlo. Non puoi cambiarlo ogni sei mesi. In quest’ultima finestra di mercato si poteva forse intervenire su un terzino sinistro alternativo e su un altro rinforzo mirato, ma non è stato fatto. Ormai il discorso scudetto è chiuso. Adesso l’Inter è fuori dalla Champions e può concentrarsi solo sul campionato. Ma la rimonta sarebbe stata comunque complicata, anche perché il distacco è diventato troppo importante. Le proiezioni non lasciano molto spazio alla fantasia. Cosa serve in estate? Spero che la qualificazione alla Champions sia un punto di partenza, non di arrivo. Tornare nella massima competizione europea per club solo per i soldi non basta: il Milan deve investire per essere protagonista sia in campionato sia in Europa. Negli ultimi anni è spesso uscito troppo presto. Serve ambizione vera: non possiamo accontentarci di una semplice comparsata»