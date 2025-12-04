Mercato Milan, i rossoneri chiudono per un giovane talento colombiano: ecco chi è

Mercato Milan, i rossoneri bruciano la concorrenza della Premier League e ingaggiano un giovane talento colombiano

Il Milan si assicura uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano: Juan Arizala. Come riportato da Fabrizio Romano, il terzino ventenne, proveniente dal Deportivo Independiente Medellin (DIM), è in arrivo a Milano dopo che l’accordo è stato definito con la formula del “here we go!”. Questo trasferimento non è significativo solo per il club rossonero, ma rappresenta anche un evento storico per la lega colombiana. La cifra pattuita per l’acquisto di Arizala si aggira intorno ai 3 milioni di euro, una somma che, unita a una clausola sulla futura rivendita, lo rende una delle cessioni più remunerative nella storia del massimo campionato colombiano. L’operazione sottolinea la strategia del Milan di investire su giovani talenti con grande potenziale di crescita.

Mercato Milan, i rossoneri battono la Concorrenza di Inghilterra e Belgio

L’approdo di Juan Arizala al Milan è stato determinato dalla chiara volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera, nonostante le significative offerte ricevute da club provenienti dal Regno Unito e dal Belgio. La decisione di Arizala di dare priorità al progetto tecnico del Milan evidenzia il fascino duraturo e l’attrattiva del club italiano a livello internazionale, specialmente tra i giovani talenti. Con la firma in arrivo, il Milan si prepara a integrare in rosa un terzino con potenziale di estrazione (laterale sinistro e/o esterno a tutta fascia) che ha già accumulato circa 50 presenze con la prima squadra del DIM e vanta esperienze con la Nazionale Under 20 colombiana. Questo investimento rafforza la linea difensiva rossonera, aggiungendo un elemento di qualità e prospettiva futura.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.