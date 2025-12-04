Calciomercato Milan, nuova idea per la difesa: proposto l’ex Verona Diego Coppola. Pronto il duello in Serie A a gennaio

Calciomercato Milan, Diego Coppola del Brighton offerto ai rossoneri e all’Atalanta. Un profilo giovane per il futuro

Il casting per il rafforzamento del pacchetto arretrato del Milan continua ad arricchirsi di nuovi nomi, spaziando da profili di grande esperienza a giovani di prospettiva. Agli ultimi candidati vagliati dalla dirigenza rossonera, si è aggiunto nelle scorse ore un volto noto del calcio italiano che sta maturando esperienza in Premier League. Come riferito da Alessandro Jacobone, agli uffici di via Aldo Rossi è stato proposto il profilo di Diego Coppola.

Il difensore centrale classe 2003, piede destro, milita attualmente nel Brighton, ma si è formato calcisticamente nell’Hellas Verona, club con cui si era messo in luce in Serie A prima del salto in Inghilterra. Si tratta di una pista che rientrerebbe nella logica di acquisire giocatori giovani ma già rodati a certi livelli.

Tuttavia, il Milan non è l’unica destinazione suggerita dagli intermediari: il calciatore sarebbe stato proposto con le stesse modalità anche all’Atalanta, creando i presupposti per un possibile duello di mercato tutto lombardo qualora entrambe le società decidessero di approfondire il discorso per riportare il talento italiano in patria.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.