Calciomercato Milan, nuova idea per la difesa: proposto l’ex Verona Diego Coppola. Pronto il duello in Serie A a gennaio

32 secondi ago

Coppola

Calciomercato Milan, Diego Coppola del Brighton offerto ai rossoneri e all’Atalanta. Un profilo giovane per il futuro

Il casting per il rafforzamento del pacchetto arretrato del Milan continua ad arricchirsi di nuovi nomi, spaziando da profili di grande esperienza a giovani di prospettiva. Agli ultimi candidati vagliati dalla dirigenza rossonera, si è aggiunto nelle scorse ore un volto noto del calcio italiano che sta maturando esperienza in Premier League. Come riferito da Alessandro Jacobone, agli uffici di via Aldo Rossi è stato proposto il profilo di Diego Coppola.

Il difensore centrale classe 2003, piede destro, milita attualmente nel Brighton, ma si è formato calcisticamente nell’Hellas Verona, club con cui si era messo in luce in Serie A prima del salto in Inghilterra. Si tratta di una pista che rientrerebbe nella logica di acquisire giocatori giovani ma già rodati a certi livelli.

Tuttavia, il Milan non è l’unica destinazione suggerita dagli intermediari: il calciatore sarebbe stato proposto con le stesse modalità anche all’Atalanta, creando i presupposti per un possibile duello di mercato tutto lombardo qualora entrambe le società decidessero di approfondire il discorso per riportare il talento italiano in patria.

