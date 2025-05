Coppola Milan, anche il centrale del Verona nel mirino dei rossoneri! Le ultime

Coppola Milan, i rossoneri restano interessati al difensore centrale del Verona: l’affare può andare in porto a queste condizioni

Il calciomercato Milan, come riportato da calciomercato.com, sta valutando diverse opzioni per rinforzare il suo reparto difensivo, che dovrà affrontare le partenze certe di Tomori e Thiaw. Uno dei nomi che è stato menzionato come possibile scelta è Coppola del Verona. Il giocatore potrebbe essere una scelta interessante per il Milan, che cerca di trovare nuovi talenti per la difesa.

Coppola ha dimostrato di essere un giocatore solido e affidabile con il Verona e potrebbe portare una buona dose di esperienza e qualità alla squadra rossonera. Il Milan dovrà valutare attentamente le qualità di Coppola e decidere se è il giocatore giusto per la squadra.