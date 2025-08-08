Mercato Milan, retroscena Bennacer! Quella squadra ci ha provato ancora nelle ultime ore, la risposta di Tare

Mercato Milan, spunta il retroscena su Bennacer: nelle ultime ore il Marsiglia ci ha provato ancora chiedendolo in prestito

La telenovela di mercato che vede protagonista Ismaël Bennacer e l’asse Milan-Marsiglia si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riportato da Le10sport, il club francese avrebbe presentato una nuova offerta di prestito per il centrocampista algerino, proposta che è stata prontamente respinta dal calciomercato Milan. Le fonti vicine alla società rossonera confermano il categorico “no” di via Aldo Rossi, dimostrando la ferma intenzione di non privarsi di uno dei pilastri del proprio centrocampo, a meno di offerte irrinunciabili e di diversa natura.

Il Marsiglia, tuttavia, non sembra intenzionato a mollare la presa. Nonostante il rifiuto, i colloqui dietro le quinte proseguono incessantemente. L’insistenza del club transalpino suggerisce un forte interesse per Bennacer, considerato evidentemente un elemento chiave per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. È lecito attendersi, come anticipato da Le10sport, un nuovo assalto nei prossimi giorni, magari con una formula diversa o un’offerta economica più vantaggiosa per le casse rossonere.

La Posizione del Milan: Tare e Allegri Blindano Bennacer

La linea del Milan in questa trattativa è chiara e decisa. Con l’arrivo di Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, la dirigenza rossonera sta lavorando per costruire una squadra competitiva e solida. Bennacer, con la sua visione di gioco, la sua capacità di recuperare palloni e la sua esperienza internazionale, è considerato un elemento insostituibile all’interno del progetto tecnico di Allegri. Il centrocampo rossonero, già impreziosito da altri talenti, troverebbe un grave squilibrio in caso di partenza dell’algerino.

Il rifiuto di offerte di prestito evidenzia la volontà del Milan di mantenere i propri giocatori chiave e di non indebolire la rosa con cessioni temporanee che non porterebbero benefici economici immediati significativi. A meno che il Marsiglia non si presenti con una proposta di acquisto a titolo definitivo e di entità tale da far vacillare le convinzioni rossonere, la strada per Bennacer rimane a Milanello.

Scenario Futuro: Il Marsiglia Cambierà Strategia?

L’insistenza del Marsiglia, unita alla categorica posizione del Milan, rende questo duello di mercato uno dei più intriganti dell’estate. La domanda che tutti si pongono è: quale sarà la prossima mossa del club francese? È plausibile che il Marsiglia possa passare da una formula di prestito a un’offerta d’acquisto vera e propria, magari con una cifra vicina alla valutazione che il Milan attribuisce al proprio giocatore. Solo un’offerta economica consistente e irrinunciabile potrebbe convincere il nuovo corso del Milan, targato Tare e Allegri, a privarsi di un calciatore fondamentale come Bennacer.

Il mercato è ancora lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Tuttavia, la ferma posizione del Milan in questa fase iniziale del braccio di ferro con il Marsiglia fa ben sperare i tifosi rossoneri che il talento algerino continui a vestire la maglia rossonera anche nella prossima stagione, contribuendo agli obiettivi ambiziosi del nuovo Milan di Tare e Allegri. L’attesa è ora per le prossime mosse del Marsiglia, che dovrà necessariamente cambiare approccio se vuole avere qualche speranza di portare Bennacer in Ligue 1.