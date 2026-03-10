Mercato Milan, un obiettivo apre alla destinazione rossonera? Ecco cifre, dettagli e profilo

Mercato Milan, i rossoneri puntano su un bomber della Serie A per rafforzare il proprio reparto offensivo: ecco di chi si tratta

Il calciomercato del Milan guarda con estremo interesse in Emilia, dove Mateo Pellegrino sta trascinando il Parma a suon di gol e prestazioni di sostanza. Il centravanti classe 2001, arrivato in Italia nel gennaio 2025, ha avuto un impatto devastante con 12 reti in 39 presenze complessive, attirando su di sé le attenzioni delle big. La fisicità e il senso del gol mostrati sotto la guida di Carlos Cuesta lo hanno reso il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri, che cerca volti nuovi per affiancare o alternare i titolari attuali.

Mercato Milan, le parole del centravanti e le cifre dell’affare

Intervenuto a Sesto San Giovanni per il Torneo Amici dei Bambini, l’attaccante ha risposto alle voci sul forte interesse del Diavolo: «Gli interessi fanno piacere. Il mio focus oggi è sul Parma, ho appena rinnovato il contratto e sono molto contento. Penso partita per partita, giorno dopo giorno e quello è il mio focus adesso». Una dichiarazione diplomatica che però non chiude le porte a un trasferimento a giugno. Il recente prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2030 appare infatti come una mossa strategica della società ducale per blindare il calciatore e, allo stesso tempo, massimizzare il ricavo da una sua eventuale cessione.

Il prezzo del cartellino è già fissato: per strappare Pellegrino al Parma servirà un’offerta compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Sul giocatore, che vanta il doppio passaporto argentino e spagnolo, si erano mossi in passato anche la Juventus e alcuni club della Liga, ma il Milan sembra essere in prima fila. Con il futuro di Fullkrug e degli altri attaccanti ancora incerto, il nome di Pellegrino rappresenta una delle piste più calde per regalare ad Allegri quel mix di gioventù e concretezza necessario per la prossima stagione.