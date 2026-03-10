Mercato Milan, asse caldo con il Parma? Ecco tutti i nomi in ballo. Segui le ultimissime

Secondo le ultime indiscrezioni riportate questa mattina da Tuttosport, si starebbe delineando un asse di mercato molto caldo tra Milan e Parma. Le due società potrebbero dare vita a una serie di operazioni incrociate durante la prossima sessione estiva, sotto la sapiente regia di Igli Tare, il Direttore Sportivo rossonero, e con l’avallo tattico di Massimiliano Allegri.

I Talenti Rossoneri nel Mirino del Parma

Il club emiliano ha messo gli occhi su due dei gioielli più brillanti del settore giovanile del club di via Aldo Rossi. Il primo nome della lista è Christian Comotto, talentuoso centrocampista classe 2008 che si sta mettendo in luce in questa stagione in prestito allo Spezia. Nonostante la giovanissima età, il ragazzo sta dimostrando una maturità fuori dal comune in Serie A. Il Parma avrebbe già incontrato il suo agente, Giuseppe Riso, per bruciare la concorrenza del Bologna. Tuttavia, Tare è stato chiaro: il ragazzo si muoverà solo con una formula che garantisca ai rossoneri il controllo del cartellino (prestito con controriscatto).

L’altro profilo che stuzzica i ducali è quello di Francesco Camarda, giovanissimo centravanti dei record che cerca riscatto dopo una parentesi complessa vissuta con la maglia del Lecce. Allegri, da sempre attento alla gestione dei giovani, valuterà insieme alla dirigenza il percorso migliore per la punta.

Obiettivi in Entrata: Pellegrino e la Suggestione Troilo

In entrata, il Diavolo monitora con attenzione i pezzi pregiati della rosa parmigiana. Un nome che non passa mai di moda è quello di Mateo Pellegrino, attaccante classe 2001 dotato di fisicità e senso del gol, che potrebbe rappresentare l’alternativa ideale per il reparto avanzato di Allegri.

Tuttavia, il profilo che più intriga gli osservatori del Milan è Mariano Troilo. Il difensore centrale argentino classe 2003 è balzato agli onori delle cronache per aver segnato a San Siro poche settimane fa, interrompendo l’imbattibilità della retroguardia rossonera. La sua personalità e la sua capacità di lettura del gioco lo rendono un profilo perfetto per la difesa del futuro che Tare ha in mente di costruire.