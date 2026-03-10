Connect with us

Calciomercato

Mercato Milan, asse caldo con il Parma? Ecco tutti i nomi in ballo

Published

4 minuti ago

on

By

Tare

Mercato Milan, asse caldo con il Parma? Ecco tutti i nomi in ballo. Segui le ultimissime

Secondo le ultime indiscrezioni riportate questa mattina da Tuttosport, si starebbe delineando un asse di mercato molto caldo tra Milan e Parma. Le due società potrebbero dare vita a una serie di operazioni incrociate durante la prossima sessione estiva, sotto la sapiente regia di Igli Tare, il Direttore Sportivo rossonero, e con l’avallo tattico di Massimiliano Allegri.

I Talenti Rossoneri nel Mirino del Parma

Il club emiliano ha messo gli occhi su due dei gioielli più brillanti del settore giovanile del club di via Aldo Rossi. Il primo nome della lista è Christian Comotto, talentuoso centrocampista classe 2008 che si sta mettendo in luce in questa stagione in prestito allo Spezia. Nonostante la giovanissima età, il ragazzo sta dimostrando una maturità fuori dal comune in Serie A. Il Parma avrebbe già incontrato il suo agente, Giuseppe Riso, per bruciare la concorrenza del Bologna. Tuttavia, Tare è stato chiaro: il ragazzo si muoverà solo con una formula che garantisca ai rossoneri il controllo del cartellino (prestito con controriscatto).

L’altro profilo che stuzzica i ducali è quello di Francesco Camarda, giovanissimo centravanti dei record che cerca riscatto dopo una parentesi complessa vissuta con la maglia del LecceAllegri, da sempre attento alla gestione dei giovani, valuterà insieme alla dirigenza il percorso migliore per la punta.

Obiettivi in Entrata: Pellegrino e la Suggestione Troilo

In entrata, il Diavolo monitora con attenzione i pezzi pregiati della rosa parmigiana. Un nome che non passa mai di moda è quello di Mateo Pellegrinoattaccante classe 2001 dotato di fisicità e senso del gol, che potrebbe rappresentare l’alternativa ideale per il reparto avanzato di Allegri.

Tuttavia, il profilo che più intriga gli osservatori del Milan è Mariano Troilo. Il difensore centrale argentino classe 2003 è balzato agli onori delle cronache per aver segnato a San Siro poche settimane fa, interrompendo l’imbattibilità della retroguardia rossonera. La sua personalità e la sua capacità di lettura del gioco lo rendono un profilo perfetto per la difesa del futuro che Tare ha in mente di costruire.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan2 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Novità sul futuro di Vlahovic tra l’interesse rossonero e l’offerta della Juventus

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×