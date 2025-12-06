Mercato Milan, clamorosa indiscrezione Nkunku! Intreccio col top player, scenario totalmente imprevisto

Mercato Milan, attenzione a Nkunku a gennaio, ma sul tavolo di Zahavi spunta anche il bomber polacco Lewandowski

Quando il mercato sembra dormire, ecco che arriva il sussurro che rischia di trasformarsi in un tuono. C’è un’indiscrezione clamorosa che sta iniziando a circolare negli ambienti del calciomercato, una voce riportata da Daniele Longo di Calciomercato.com che potrebbe stravolgere gli equilibri della prossima sessione invernale. Il giornalista, solitamente molto attento alle dinamiche rossonere e della Serie A, ha rivelato un retroscena intrigante utilizzando una metafora classica ma sempre efficace: «Un uccellino mi ha detto…».

Mercato Milan, intreccio Nkunku-Lewandowski a gennaio?

Il contenuto del messaggio è di quelli che fanno drizzare le antenne ai direttori sportivi di mezza Europa: «Attenzione al futuro di Nkunku a gennaio, perché potrebbero scatenarsi dei giri di mercato particolari». Il talento francese del Chelsea, che ha faticato a trovare continuità anche a causa degli infortuni, potrebbe essere il perno di un valzer di attaccanti inatteso. Ma la notizia non si ferma qui, perché c’è una data e un protagonista ben preciso all’orizzonte.

Nei prossimi giorni, infatti, è previsto un incontro decisivo con il suo potente agente, Pini Zahavi. Un summit che servirà a chiarire le intenzioni del giocatore e a sondare il terreno per eventuali movimenti. E come spesso accade quando si muovono procuratori di questo calibro, un argomento tira l’altro. Durante il faccia a faccia, si parlerà anche di un altro assistito di lusso: Robert Lewandowski. L’accostamento di questi due nomi nello stesso vertice suggerisce che qualcosa di grosso stia bollendo in pentola. Se si tratti di semplici sondaggi o dell’inizio di una trattativa concreta è presto per dirlo, ma l’avviso ai naviganti è lanciato: a gennaio ci sarà da divertirsi.