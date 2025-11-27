Lewandowski Milan, conferme dalla Spagna: il Barcellona non rinnova, rossoneri pronti al colpo a parametro zero. Ultime

Lewandowski Milan, arrivano conferme dalla Spagna: il polacco verso lo svincolo a parametro zero. I rossoneri ci provano

Una voce di mercato che, se confermata, avrebbe del clamoroso e che sta già iniziando a far sognare i tifosi del Milan in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dalla redazione di Calciomercato.it, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe messo nel mirino un nome galattico per rinforzare il reparto offensivo e regalare a Massimiliano Allegri il bomber definitivo: Robert Lewandowski. L’interesse dei rossoneri è concreto e la strategia delineata è molto chiara: tentare l’assalto decisivo per accaparrarsi il fuoriclasse polacco a parametro zero questa estate.

Lewandowski Milan, i rossoneri ci provano seriamente

La situazione contrattuale dell’ex stella del Bayern Monaco apre infatti scenari estremamente interessanti per le big europee. Il suo attuale accordo con il Barcellona scade ufficialmente a giugno 2026 e, stando alle notizie che filtrano dalla Spagna, appare ormai improbabile che il club spagnolo lo tenga oltre la scadenza. La dirigenza blaugrana sembra intenzionata a voltare pagina per ringiovanire la rosa, lasciando di fatto libero il centravanti di scegliersi una nuova destinazione senza costi di cartellino, un’occasione ghiottissima per il Diavolo.

Nonostante la carta d’identità, il rendimento di Lewandowski rimane di livello assoluto e garantisce affidabilità totale, come testimoniano i numeri mostruosi collezionati durante la sua esperienza in Catalogna: l’attaccante ha segnato ben 109 gol in 160 presenze con la maglia del Barcellona, confermandosi una macchina da guerra inarrestabile. Un profilo di questo calibro, dotato di esperienza internazionale e leadership, sarebbe l’innesto perfetto per le ambizioni del Milan, che cerca una punta capace di garantire un bottino di reti sicuro. La pista è aperta, i rossoneri osservano l’evolversi della situazione pronti a piazzare la zampata vincente.