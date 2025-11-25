Lewandowski Milan, l’attaccante del Barcellona nel mirino rossonero: Kane in Spagna libera il polacco?

Lewandowski Milan, il bomber polacco è l’obiettivo per la prossima stagione: il contratto in scadenza e l’incrocio con Kane



Le voci di mercato si concentrano spesso sui grandi nomi, ma gli occhi del Milan sono puntati sul futuro di un bomber che ha fatto la storia recente del Bayern Monaco. Se il centravanti inglese Harry Kane (ex Tottenham) ha smentito categoricamente i rumors sul Barcellona, dichiarando alla Bild di non aver avuto contatti e di essere «davvero felice a Monaco di Baviera» (dove ha segnato 109 goal in 114 presenze), la situazione di Robert Lewandowski è ben più fluida e di interesse diretto per i rossoneri.

Lewandowski Milan, Kane libera il polacco?

Il bomber polacco è arrivato al Barcellona nell’estate del 2022, un anno prima di Kane, per una cifra di 45 milioni di euro. Con la maglia del club catalano, Lewandowski ha mantenuto una media realizzativa eccezionale, con un bilancio di 109 goal in 160 presenze. La differenza sostanziale con la situazione di Kane sta nella sua prospettiva contrattuale: il contratto del polacco scadrà infatti a giugno 2026. Proprio in virtù di questo svincolo imminente, Lewandowski è dato sulle tracce del Milan per la prossima stagione, un’operazione che permetterebbe al Diavolo di assicurarsi un top player di assoluto livello a parametro zero.

L’opportunità di mercato è ghiotta per i rossoneri, che potrebbero accaparrarsi un attaccante con un palmarès e un rendimento da record. L’interesse del Milan è motivato dal desiderio di inserire un finalizzatore esperto, capace di garantire un elevatissimo numero di reti al progetto tecnico di Allegri. Mentre Kane, sotto contratto fino al 2027 e con una clausola da 65 milioni, è blindato, Lewandowski rappresenta l’affare ideale per rinforzare l’attacco rossonero senza intaccare il budget destinato ai trasferimenti onerosi. La sua acquisizione a costo zero è un fattore che lo rende una priorità per la dirigenza.