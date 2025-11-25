Lewandowski Milan, la corsa al bomber si infiamma: il polacco ha respinto un top club nelle ultime settimane! I rossoneri sognano

Lewandowski Milan, il bomber polacco non si muove in inverno nonostante il pressing del Fenerbahce: il suo futuro si deciderà solo in estate a parametro zero



Il futuro di Robert Lewandowski è uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale, con diversi club pronti a sferrare l’assalto per assicurarsi le prestazioni del bomber polacco. Nelle ultime ore, è emerso con forza che il Fenerbahce aveva mostrato un interesse concreto per Lewandowski in vista della finestra invernale di gennaio, tentando un approccio per strapparlo subito al Barcellona. Tuttavia, come rivelato da Sky Sport Germania, l’attaccante ha cortesemente rifiutato l’offerta del club turco. La posizione del giocatore è chiara: al momento, Lewandowski vuole restare in Spagna almeno fino all’estate e non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione un trasferimento immediato.

La motivazione dietro questa decisione è duplice. Da un lato, il polacco intende onorare il suo impegno con l’FC Barcelona fino alla fine della stagione. Dall’altro, il suo futuro al club catalano resta completamente aperto: il suo contratto, infatti, scadrà la prossima estate. Questo dettaglio lo rende uno dei pezzi più pregiati sul mercato dei parametri zero in vista della prossima stagione. È chiaro che la sua situazione contrattuale è monitorata dalle principali potenze europee, che vedono in lui un’opportunità unica per rinforzare l’attacco senza sostenere costi di trasferimento. Solo a partire dal prossimo giugno Lewandowski valuterà concretamente la sua prossima destinazione, dando il via a una vera e propria asta internazionale.

Lewandowski Milan, i rossoneri lo vogliono per giugno

Proprio in questo scenario di addio a zero si inserisce con forza l’interesse di un club italiano in cerca di un grande finalizzatore per la prossima stagione. Come più volte emerso, Robert Lewandowski è un obiettivo primario del Milan per la prossima estate a parametro zero. Il club rossonero, in cerca di un bomber di esperienza internazionale per guidare il reparto offensivo e aiutare i giovani talenti, vede nel polacco il profilo ideale. L’acquisto di un giocatore di questo calibro a costo zero rappresenterebbe un colpo maestoso che alzerebbe sensibilmente l’asticella delle ambizioni della squadra allenata da Allegri, fornendo la garanzia di un’elevata media realizzativa. L’idea è che la sua esperienza possa essere l’elemento mancante per puntare allo Scudetto, un fattore che fa del polacco la massima priorità di via Aldo Rossi per la sessione estiva. La corsa è lunga e la concorrenza spietata, ma il Milan è alla finestra in attesa del via libera.