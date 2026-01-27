Mercato Milan, il futuro di Nkunku resta in dubbio: ecco le condizioni per l’addio dell’attaccante francese

Mercato Milan, il futuro di Nkunku è un rebus da risolvere: l’attaccante francese può ancora lasciare i rossoneri. Le condizioni

Dopo un avvio complicato, segnato da problemi fisici e difficoltà di ambientamento, Christopher Nkunku ha finalmente acceso i motori. Il talento francese ha trascinato il Milan con un bottino di 4 gol in meno di un mese, colpendo Verona, Fiorentina e Como. Nonostante questi segnali di rinascita, la prestazione nell’ultimo match contro la Roma ha lasciato intendere che il giocatore non sia ancora al 100% del suo potenziale, né fisico né mentale, mantenendo viva l’incertezza sul suo futuro a lungo termine a Milanello.

Mercato Milan, la posizione di Allegri e le condizioni per l’addio

L’allenatore Massimiliano Allegri e il ds Igli Tare hanno espresso soddisfazione per la reazione dell’attaccante, che ha recentemente ribadito su DAZN la sua ferma volontà di restare in rossonero. Tuttavia, la società non lo considera ancora intoccabile, complice la presenza in rosa di profili come Leao, Pulisic e Fullkrug. Il Milan resta dunque vigile e pronto a valutare eventuali colpi di scena, a patto che non vengano generate perdite a bilancio dopo l’investimento estivo.

«Per meno di 35 milioni di euro il Diavolo non intende valutare l’addio del francese» trapela dagli ambienti societari, con l’obiettivo di tutelare i 38 milioni versati al Chelsea pochi mesi fa. Mentre il Fenerbahce sembra aver allentato la presa, sullo sfondo rimangono concreti gli interessamenti di alcuni club di Premier League. Sebbene oggi le chance di una permanenza siano più alte rispetto a una cessione, il Milan non chiude la porta a priori, restando in attesa di un’offerta che soddisfi pienamente le richieste di via Aldo Rossi.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: Furlani avvia i contatti con Lotito per l’affare Gila. Intanto si avvicina l’addio di Elliott