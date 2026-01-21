Nkunku Fenerbahce, il club di Istanbul cambia strategia: sfuma il francese, idea Muriqi

Nkunku Fenehrbace, il mercato del club turco prende una direzione diversa: si allontana l’attaccante francese dopo le valutazioni sul rendimento recente

Il Fenerbahce sembra ormai orientato a mollare definitivamente la presa su Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, giocatore duttile capace di agire sia da punta centrale sia da trequartista. Dopo settimane di interesse più tiepido, il club di Istanbul avrebbe deciso di non affondare il colpo, anche alla luce delle prestazioni offerte dal giocatore con la maglia rossonera, giudicate al di sotto delle aspettative iniziali.

Interesse raffreddato e nessun assalto finale

Un tentativo in extremis a ridosso della chiusura del calciomercato non sarebbe stato del tutto escluso, ma la dirigenza gialloblù ha preferito valutare profili differenti. Anche Domenico Tedesco, tecnico noto per l’attenzione all’equilibrio tattico e alla funzionalità del reparto offensivo, avrebbe spostato il proprio focus su soluzioni considerate più affidabili nell’immediato.

Secondo quanto riportato da TMW, la pista Nkunku non è più una priorità e il Fenerbahce sta lavorando su un’alternativa di grande impatto emotivo e tecnico per la tifoseria.

Prende quota il ritorno di Vedat Muriqi

Per rinforzare e completare l’attacco, il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Vedat Muriqi, centravanti kosovaro classe 1994, noto per fisicità, gioco aereo e capacità di finalizzazione. Muriqi ha già vestito la maglia del Fenerbahce in passato, collezionando 36 presenze e 17 gol complessivi, numeri che lo avevano reso uno degli idoli del pubblico turco.

Oggi l’attaccante è la stella indiscussa del Mallorca, con cui ha totalizzato finora 137 presenze e 49 reti, diventando un punto di riferimento assoluto del progetto tecnico spagnolo.

Dal passato italiano al presente spagnolo

La carriera di Muriqi ha conosciuto anche una parentesi complicata in Italia con la Lazio, esperienza che non ha rispettato le attese iniziali. Il rilancio in Liga, però, ha restituito al kosovaro centralità e continuità, elementi che oggi spingono il Fenerbahce a valutare seriamente un suo ritorno.