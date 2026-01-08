Nkunku, pressing del Fenerbahce: Allegri ha un'idea chiara

Nkunku è sempre al centro del mirino del Fenerbahce, Massimiliano Allegri però al momento non dà il via libera

Il mercato di riparazione di gennaio entra nel vivo e i riflettori sono puntati su uno dei talenti più cristallini della rosa dei rossoneri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il Fenerbahce starebbe premendo con insistenza per assicurarsi le prestazioni di Christopher Nkunku. L’attaccante francese, calciatore dotato di una tecnica sopraffina e di una duttilità offensiva che gli permette di agire sia come trequartista che come seconda punta, è finito nel mirino del club turco, deciso a rinforzare il proprio reparto avanzato con un colpo a effetto.

Il muro di Massimiliano Allegri

Nonostante il forte interesse proveniente da Istanbul, l’operazione non si preannuncia affatto semplice. A frenare gli entusiasmi della compagine turca è Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua gestione pragmatica del gruppo e per la capacità di mantenere l’equilibrio tattico della squadra. Il tecnico del Diavolo è stato categorico: non darà il via libera alla partenza del fuoriclasse transalpino senza garanzie precise.

Allegri, infatti, considera Nkunku una risorsa preziosa per le rotazioni offensive, specialmente in una fase della stagione dove gli impegni tra campionato e coppe si fanno serrati. Prima di privarsi di un elemento di tale qualità, l’allenatore pretende che la dirigenza milanese individui e blocchi un sostituto all’altezza, capace di non far rimpiangere l’eventuale addio del numero 11.

Strategie e scenari per il Diavolo

La posizione della squadra meneghina è chiara: non si faranno sconti e non si agirà d’impulso. I vertici societari di via Aldo Rossi sono al lavoro per monitorare il mercato internazionale alla ricerca di profili che possano soddisfare le richieste tecniche del mister. L’obiettivo è evitare di indebolire una rosa che sta lottando per i vertici della classifica, garantendo ai sostenitori del Diavolo una competitività costante fino al termine della stagione.

Le prossime settimane saranno decisive. Se il Fenerbahce dovesse presentare un’offerta irrinunciabile e i milanisti riuscissero a chiudere per un rimpiazzo di livello, la trattativa potrebbe decollare. In caso contrario, Nkunku resterà a disposizione di Allegri per continuare a illuminare il prato di San Siro.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.