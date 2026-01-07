Milan, nulla da fare per Nkunku: salta anche la sfida contro il Genoa. Ecco quando torna l’attaccante

Milan, Nkunku salterà la sfida contro il Genoa a San Siro: Allegri non vuole correre rischi dopo il pestone di fine anno

Il Milan dovrà fare a meno della classe di Christopher Nkunku anche per il match casalingo di domani sera contro il Genoa. Nonostante le speranze dei tifosi di rivederlo tra i convocati dopo il forfait di Cagliari, il fantasista francese non sembra ancora pronto per tornare nell’elenco dei disponibili di Max Allegri. La prudenza regna sovrana a Milanello, con lo staff medico intenzionato a evitare ricadute che potrebbero compromettere il mese di gennaio.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giocatore sta ancora smaltendo le conseguenze di un doloroso pestone rimediato contro l’Hellas Verona nell’ultima gara del 2025. Un infortunio apparentemente di lieve entità che però sta richiedendo più tempo del previsto per essere assorbito completamente, impedendo al numero 10 rossonero di allenarsi con la necessaria intensità insieme al resto del gruppo.

Milan, Niente Genoa per Nkunku: mirino puntato su Firenze

Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto nella rifinitura odierna, Nkunku non figurerà nella lista dei convocati per la sfida contro il Grifone. La strategia del club è chiara: preservare il calciatore per averlo al top della condizione in vista di uno scontro diretto fondamentale per la classifica. L’obiettivo dichiarato, infatti, è il ritorno in campo per la trasferta di domenica in casa della Fiorentina.

Il quotidiano milanese conferma la linea della cautela: «A meno di clamorose sorprese, il francese non sarà convocato per la sfida contro il Grifone. L’obiettivo è tornare in campo domenica in casa della Fiorentina». Senza Nkunku, Allegri dovrà ridisegnare nuovamente il fronte offensivo, affidandosi alla verve dei titolari che hanno già ben figurato in Sardegna, sperando di recuperare la sua stella per la battaglia del “Franchi”.

