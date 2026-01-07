Milan Genoa, difesa ritrovata: Gabbia e Pavlovic tornano a disposizione di Allegri. Saranno titolari? Le ultime

Milan Genoa, Allegri ritrova sia Pavlovic che Gabbia in difesa: saranno nuovamente titolari? Le ultime

Il Milan si prepara a blindare nuovamente la propria area di rigore in vista del match casalingo contro il Genoa. Se la trasferta di Cagliari aveva costretto Max Allegri a una difesa d’emergenza — composta da Tomori, De Winter e il giovane Bartesaghi — la sfida di domani sera a San Siro segnerà il ritorno di pedine fondamentali. Il reparto arretrato sta per recuperare la sua fisionomia titolare, garantendo maggiore esperienza e solidità davanti a Mike Maignan.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’infermeria e i problemi stagionali stanno finalmente dando tregua al pacchetto arretrato rossonero. La notizia più attesa riguarda Matteo Gabbia, ormai pronto a riprendersi il comando della difesa dopo aver superato il problema al ginocchio che lo aveva tenuto ai box dalla metà di dicembre, in seguito alla sfida contro il Sassuolo.

Milan Genoa, il ritorno di Pavlovic e il nuovo assetto di Allegri

Accanto a Gabbia, è previsto il rientro dal primo minuto di Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo, assente nell’ultimo turno in Sardegna a causa di un attacco influenzale, ha smaltito completamente i sintomi ed è tornato a disposizione del tecnico. I due dovrebbero scalzare De Winter e Bartesaghi, restituendo alla squadra quei centimetri e quella cattiveria agonistica necessari per affrontare l’attacco ligure.

La testata romana conferma il cambio di rotta: «Domani sera contro il Genoa a San Siro dovrebbero rivedersi dall’inizio sia Matteo Gabbia che Strahinja Pavlovic». Con il recupero di questi due elementi, Allegri potrà gestire con più serenità le rotazioni difensive, permettendo anche a Tomori di avere un supporto più strutturato. Un ritorno fondamentale per mantenere l’imbattibilità casalinga e proseguire la corsa ai vertici della classifica.

