Mercato Milan, Nkunku via a gennaio? Dalla dirigenza rossonera filtra questa sensazione: l’indiscrezione

Mercato Milan, le prestazioni opache di Nkunku aprono a possibili scenari e dalla dirigenza rossonera filtra che questo: i dettagli

L’inizio dell’avventura di Christopher Nkunku al Milan non è stato all’altezza delle aspettative generate dal suo costoso trasferimento, ma la dirigenza rossonera mantiene una ferma fiducia nel talento francese. L’investimento significativo – 38 milioni di euro più 4 di bonus – pesa inevitabilmente sui giudizi, specie considerando le prestazioni finora espresse.

Le statistiche di Nkunku riflettono un rodaggio difficile: solo otto presenze per un totale di 281 minuti giocati. Sebbene abbia messo a segno una rete in Coppa Italia contro il Lecce e fornito un assist a Saelemaekers nell’ultima giornata di campionato contro il Parma, le sue prestazioni non hanno convinto del tutto. In particolare, Massimiliano Allegri gli ha concesso due opportunità da titolare, contro Roma e Parma, ma non è stato ripagato con prestazioni all’altezza del suo potenziale.

Mercato Milan, cosa fare con Nkunku? L’analisi della dirigenza

Secondo l’analisi interna del club, e come riportato da Calciomercato.com, le difficoltà iniziali sono attribuibili a diversi fattori. L’ex Chelsea sconta la stanchezza accumulata nella stagione precedente, culminata con la Coppa del Mondo per club giocata fino a luglio, unita allo scarso utilizzo nell’ultimo biennio prima del suo arrivo a Milano. A questo si aggiunge la necessità di ambientarsi a un campionato tatticamente differente rispetto alla Bundesliga e alla Premier League.

Nonostante le perplessità del pubblico, il pensiero della dirigenza è chiaro: Nkunku è considerato un giocatore molto forte che si rivelerà fondamentale per Allegri nel corso della stagione. Il Direttore Sportivo Igli Tare, in particolare, non mostra alcun ripensamento sull’acquisto concluso a fine agosto, quando una parte della tifoseria auspicava l’arrivo di un vero e proprio numero 9. La posizione del club è dunque attendista e fiduciosa, convinta che il francese raggiungerà presto la condizione fisica ottimale e dimostrerà il suo reale valore.