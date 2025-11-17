Calciomercato Milan, Lewandowski sogno concreto? L’ultima indiscrezione sulla volontà del Barcellona fa sperare i rossoneri. Cosa succede

Calciomercato Milan, Robert Lewandowski può essere un sogno concreto per il club rossonero: il Barcellona alla ricerca del sostituto

Nonostante il contratto scada nell’estate del 2026, il capitolo Robert Lewandowski al Barcellona è vicino alla conclusione, alimentando numerosi rumors di mercato che lo legano anche a un possibile approdo al Milan già a gennaio. L’agente Pini Zahavi ha confermato che nessuna decisione è stata ancora presa sul futuro del 37enne attaccante.

I catalani, intanto, si preparano al futuro senza il polacco e, come riportato da Mundo Deportivo, hanno stilato una lista di cinque attaccanti su cui puntare.

Calciomercato Milan, Lewandowski lascia il Barcellona? Finanze e libertà d’ingaggio

Il Barcellona è fiducioso di potersi permettere un super colpo in attacco nonostante le passate difficoltà finanziarie. L’uscita di Lewandowski libererà infatti ben 40 milioni di euro lordi dal monte ingaggi. Inoltre, il club è vicino a raggiungere l’equilibrio in ambito Fair Play Finanziario, grazie al recupero imminente dei restanti 30 milioni dalla vendita dei palchi VIP.

La lista dei 5 nomi

Con il sogno Erling Haaland considerato irrealistico, il Barcellona ha virato su Julián Álvarez, stella dell’Atlético Madrid, come principale obiettivo per la successione del polacco.

La rosa dei candidati, secondo il quotidiano catalano, non si limita al top player argentino e include:

Harry Kane (Bayern Monaco/Inghilterra).

(Bayern Monaco/Inghilterra). Victor Osimhen (Galatasaray).

(Galatasaray). Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).

(Borussia Dortmund). L’opzione low cost Etta Eyong (Levante), che ha dichiarato il Barcellona come suo sogno.

Da notare che, sebbene il club non abbia offerto un rinnovo, la stellina Lamine Yamal vorrebbe che Lewandowski restasse, considerandolo il suo “mentore”.