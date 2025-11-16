Lewandowski Milan, il Modric bis può essere possibile? Ci sono due intoppi. Gli aggiornamenti

Lewandowski Milan, i tifosi sognano un Luka Modric bis, ci sono però due elementi che frenano gli entusiasmi

Il nome di Robert Lewandowski, l’attaccante polacco e uno dei bomber più prolifici dell’ultimo decennio, periodicamente torna ad accendersi nelle indiscrezioni di calciomercato legate al Milan. Tuttavia, l’approdo del centravanti, attualmente in forza al Barcellona, in maglia rossonera sembra al momento confinato nel regno delle pure utopie. La distanza tra il profilo del giocatore e la politica attuale del club è ampia e difficile da colmare.

I Nodi del Contratto e dell’Anagrafe

L’ostacolo principale che rende l’operazione quasi irrealizzabile è di natura economica e anagrafica. Lewandowski, noto per la sua implacabile efficacia sotto porta e la sua straordinaria longevità atletica, percepisce un ingaggio da top player mondiale, cifre che non rientrano nei parametri di sostenibilità finanziaria fissati dalla dirigenza del Diavolo.

A questo si aggiunge il fattore età: nel 2026, l’anno in cui il suo contratto con il club catalano potrebbe entrare in discussione, il polacco spegnerà 38 candeline. I rossoneri, infatti, hanno negli ultimi anni indirizzato la propria strategia di mercato verso l’acquisto e la valorizzazione di talenti più giovani con un alto potenziale di rivendita futura. Un investimento così oneroso per un calciatore a fine carriera, per quanto straordinario, contrasta con il modus operandi del club.

La Suggestione di un “Colpo alla Modrić”

Nonostante le enormi difficoltà, una flebile speranza viene accesa dalla possibilità di un’operazione di prestigio dettata da un’intuizione del direttore sportivo. L’ipotesi di un “colpo alla Modrić”, citato dalla fonte Matteo Moretto, suggerisce la potenziale mossa di un dirigente come Igli Tare – esperto di grandi affari a parametro zero – di inserire in rosa un campione assoluto, sebbene avanti con l’età, per elevare immediatamente il livello tecnico e l’appeal della squadra. Si tratterebbe di un innesto di pura esperienza e qualità garantita, capace di fare da chioccia e di garantire un impatto immediato in campo.

Tuttavia, ad oggi, questa suggestione rimane tale. Lewandowski al Milan non è considerata una pista concreta e calda da seguire. La necessità dei rossoneri è quella di trovare un attaccante che possa garantire un futuro a lungo termine, lasciando i grandi nomi in là con l’età sullo sfondo. Il mercato estivo del Diavolo si concentrerà presumibilmente su profili diversi, in linea con la filosofia societaria.