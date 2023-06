Mercato Milan, occhi su Nelson: voci sul rinnovo con l’Arsenal ma l’addio può essere un’opzione concreta. Ultime

Non c’è solo Chukwueze come possibile profilo utile a rinforzare le corsie esterne del Milan. I rossoneri pensano anche ad alcune alternative, tra cui Nelson dell’Arsenal.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’inglese è in scadenza di contratto e le recenti voci di avvicinamento con i Gunners per il rinnovo sono sembrate una mossa dell’agente per smuovere il mercato. Il Milan, pertanto, ci pensa.