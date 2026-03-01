Connect with us

Mercato Milan, Moretto: «Per André ci sono alcune situazioni da risolvere»

54 minuti ago

Moretto

Mercato Milan, Moretto: «Per André ci sono alcune situazioni da risolvere»

Il calciomercato del Milan entra nel vivo in vista della prossima stagione e il nome caldo per rinforzare la mediana rossonera è quello di André, talentuoso centrocampista brasiliano in forza al Corinthians. A confermare l’interesse concreto del Diavolo è Matteo Morettonoto giornalista ed esperto di trattative internazionali, che ha fatto il punto della situazione sui movimenti del club meneghino. Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri sarebbero in pole position per chiudere l’operazione.

PAROLE – «Per Andrè-Milan ci sono ancora delle situazioni da risolvere, sembra quasi un caso mediatico. Per alcuni Andrè ricorda Ederson, un centrocampista box to box dalle grandi qualità fisiche e atletiche. I rossoneri di fatto lo hanno bloccato per 12-13 milioni di euro più bonus, si arriverebbe fino ai 17 milioni totali. Il ragazzo ha già un accordo col Milan fino al 2031, un contratto lungo quindi, ma l’operazione non è ancora chiusa al 100%. Manca infatti l’ultima firma da parte del presidente del Corinthias, Omar Stabile. Questo tipo di ostacolo frena l’operazione, per questo motivo non si è ancora chiuso. Il Milan è forte dei documenti firmati tra club, e sa di essere nel giusto, infatti starebbe valutando un’operazione legale direttamente con la FIFA. Ad oggi, Andrè-Milan è un’operazione chiusa al 95%»

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Ultimissime Milan LIVE: le condizioni di Bartesaghi, le parole di Allegri e Leao

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

