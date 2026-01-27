Mercato Milan, l’Aston Villa preme per Loftus-Cheek ma la volontà del club rossonero è chiara: ecco la rivelazione di Moretto

Mercato Milan, Moretto svela nuovi dettagli sul possibile futuro di Ruben Loftus-Cheek: ecco le sue parole

Negli ultimi giorni di mercato, l’Aston Villa ha mostrato un forte interesse per Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la società inglese avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi sia con l’entourage del calciatore che direttamente con il Milan. Tuttavia, il club di Birmingham non è mai arrivato a formulare un’offerta ufficiale, frenato dalla chiara posizione della dirigenza rossonera.

Mercato Milan, la strategia per blindare l’inglese

Il Milan, infatti, considera l’ex Chelsea un elemento imprescindibile per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Nonostante i rumors provenienti dalla Premier League, la volontà del club di via Aldo Rossi è quella di prolungare il rapporto con il giocatore. Le parti sono già al lavoro e sono previsti nuovi contatti a breve per blindare il centrocampista.

«L’Aston Villa ha capito che il Milan non vorrebbe privarsi del giocatore» ha spiegato Moretto, sottolineando come la porta per una cessione sia attualmente chiusa. Per questo motivo, sono attesi gli agenti di Loftus-Cheek a Milano nei prossimi giorni per avanzare nelle trattative riguardanti il nuovo contratto. L’obiettivo è trovare un accordo che soddisfi tutti e allontani definitivamente le sirene inglesi.

