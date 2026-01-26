Calciomercato Milan, svolta Loftus-Cheek: due rifiuti pesanti e decisione presa. Lo scenario

Calciomercato Milan, arriva la svolta per il futuro di Loftus-Cheek: il centrocampista rifiuta la Lazio e la Premier e viaggia verso il rinnovo

Mentre le voci di mercato si rincorrono frenetiche, arriva un segnale di fortissimo attaccamento alla maglia da parte di uno dei pilastri del centrocampo rossonero. Ruben Loftus-Cheek ha scelto il suo futuro: ed è ancora a tinte rossonere. Secondo quanto riportato in esclusiva dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il centrocampista inglese avrebbe respinto al mittente numerose offerte nelle ultime settimane pur di restare a Milano.

Calciomercato Milan, il “gran rifiuto” di RLC

Loftus-Cheek non ha vacillato di fronte a corteggiamenti importanti, dimostrando di credere ciecamente nel percorso intrapreso sotto la guida di Massimiliano Allegri:

No a Sarri e alla Turchia: Nonostante il forte interesse della Lazio (che lo avrebbe riabbracciato volentieri su richiesta di Sarri) e le sirene del Bosforo sponda Besiktas , l’inglese ha chiuso ogni porta.

Ritorno in patria rispedito al mittente: Anche due club di Premier League (tra cui l'Aston Villa di Unai Emery) hanno effettuato sondaggi approfonditi, ma la volontà del calciatore è stata irremovibile.

Rinnovo in vista: I colloqui tra l'entourage del giocatore e la dirigenza rossonera per il prolungamento del contratto stanno procedendo spediti e con grande ottimismo. La firma sembra ormai solo una formalità.

Perché Allegri lo considera intoccabile

La stima di Max Allegri per Ruben non è un mistero. Il tecnico livornese apprezza la sua fisicità debordante e, soprattutto, la sua duttilità tattica. Nel corso di questa stagione, RLC è stato impiegato come mezzala, esterno e persino sottopunta, diventando un jolly fondamentale per le rotazioni rossonere.

Per Allegri, Loftus-Cheek è il “motore” ideale per scardinare le difese avversarie e garantire quell’equilibrio necessario per la rincorsa Scudetto e il consolidamento del posto in Champions League.