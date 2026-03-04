Mercato Milan, Moretto parla del caso André: «I rossoneri hanno fatto il massimo. Il braccio di ferro continua, ma il Corinthians…»

Mercato Milan, Moretto, sul suo canale Youtube, ha parlato così del caso André e della disputa tra i rossoneri e il Corinthians

Il calciomercato del Milan si infiamma attorno alla figura di André, il giovane talento che ha scatenato una vera e propria prova di forza tra i rossoneri e il Corinthians. Nonostante l’ottimismo dei giorni scorsi, la trattativa sta vivendo una fase di stallo dovuta alle pretese economiche del club brasiliano, presieduto da Omar Stabile. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano sul loro canale YouTube, la dirigenza milanista si sente comunque in una posizione di forza grazie agli accordi già raggiunti con l’entourage del calciatore.

Il club di via Aldo Rossi rivendica la correttezza del proprio operato, avendo seguito l’iter burocratico previsto: «I rossoneri sono forti di alcuni documenti firmati e del sì da parte del ragazzo, possiamo dire che il Milan ha la coscienza pulita, ha fatto il massimo per completare l’operazione». Tuttavia, la resistenza di Stabile sta complicando i piani di Massimiliano Allegri, che accoglierebbe volentieri il rinforzo per aumentare le rotazioni in vista della prossima stagione.

Mercato Milan, niente FIFA, ma pressione massima su Omar Stabile

Le cifre in gioco restano l’ostacolo principale, con il Corinthians che non sembra intenzionato a scendere sotto la soglia dei 20 milioni di euro. Nonostante le voci circolate nelle ultime ore su un possibile ricorso legale, il Milan preferirebbe risolvere la questione per via diplomatica: «Non mi risulta che il Milan passerà poi per la FIFA, come si era detto, ma c’è grande pressione sul presidente del Corinthians e anche sul giocatore» ha spiegato Moretto, sottolineando come entrambe le parti stiano iniziando a valutare un possibile passo indietro.

Il braccio di ferro continua, ma la volontà del ragazzo di vestire la maglia rossonera potrebbe risultare decisiva per sbloccare l’impasse. Mentre la squadra prepara il Derby contro l’Inter di Cristian Chivu, la dirigenza lavora sottotraccia per regalare ad Allegri un nuovo innesto di prospettiva. Resta da capire se il presidente Stabile cederà alla pressione diplomatica o se il Milan sarà costretto a ritoccare la propria offerta per chiudere definitivamente l’affare entro l’estate.